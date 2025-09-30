Indagini chiuse su Alessandro Basciano per stalking a Sophie Codegoni: i nuovi sviluppi sul caso degli ex vipponi.

Il pubblico ministero ha chiuso le indagini nei confronti di Alessandro Basciano, il deejay ed ex concorrente del Grande Fratello Vip accusato di stalking ai danni dell’ex compagna Sophie Codegoni. La vicenda, che da mesi riempie le cronache di spettacolo e di giustizia, potrebbe presto approdare in tribunale con una richiesta di rinvio a giudizio. Ora tocca a lui decidere se depositare una memoria o chiedere di essere interrogato.

Il braccialetto elettronico e le polemiche

Parallelamente all’inchiesta, Alessandro Basciano è sottoposto a misure restrittive. Il giudice ha infatti disposto per lui il divieto di avvicinamento a Sophie Codegoni e l’uso del braccialetto elettronico, arrivato con grande ritardo per problemi di disponibilità dei dispositivi.

Installato per la prima volta il 14 agosto, il deejay avrebbe avuto diverse difficoltà nel rispettare la misura. Durante le vacanze estive, ad esempio, lo avrebbe tolto in ospedale a causa di un infortunio.

Alessandro Basciano – www.donnaglamour.it

Successivamente è stato convocato a Milano per rimetterlo, ma attraverso il suo legale ha dichiarato di risiedere stabilmente all’estero. Dopo settimane di incertezze, il braccialetto è stato definitivamente ripristinato il 16 settembre.

Intervistato dal programma radiofonico “La Zanzara“, Basciano ha dichiarato di sentirsi vittima della vicenda e ha accusato la sua ex compagna di aver “strumentalizzato la violenza“.

La storia tra Basciano e Sophie Codegoni

La storia tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni era iniziata sotto i riflettori del Grande Fratello Vip, catturando l’attenzione dei fan con momenti romantici e gesti plateali.

Dopo il reality, la relazione è proseguita tra passioni, crisi e riconciliazioni. Nel 2022 la coppia ha accolto la nascita della figlia, Celine Blue, e Basciano aveva chiesto a Sophie di sposarlo. Ma i sogni di una famiglia serena si sono presto infranti. Sophie ha parlato pubblicamente di “cose molto gravi” senza entrare nei dettagli, mentre i due si sono accusati a vicenda di tradimenti e menzogne.

Ora i fan attendono i prossimi sviluppi sulla vicenda.