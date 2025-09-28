Grande Fratello 2025: concorrenti, opinionisti, televoto, squalificati e durata

Tutto quello che bisogna sapere sulla nuova edizione del Grande Fratello 2025, una stagione da non perdere con Simona Ventura.

Simona Ventura è carichissima per la nuova avventura al timone del Grande Fratello 2025. La conduttrice è pronta a tornare in prima linea sulle reti Mediaset dopo essere stata opinionista a L’Isola dei Famosi 2025. Il reality della Casa più spiata d’Italia è l’occasione giusta per fare il boom. Andiamo a scoprire tutti i dettagli legati a questa annata tra concorrenti già scelti, opinionisti, durata e novità varie.

Grande Fratello 2025: quando inizia e quanto dura

C’è tanta adrenalina e attesa per l’inizio del Grande Fratello 2025 con Simona Ventura alla conduzione. Per la donna si tratta di un vero e proprio ritorno sul piccolo schermo da protagonista dopo l’esperienza come opinionista de L’Isola dei Famosi. “Sarà un GF delle storie di vita, di resilienza, fatto di persone vere, che hanno qualcosa da dire. Tantissimi giovani che studiano, che lavorano, che hanno dei sogni realizzati o da realizzare”, ha fatto sapere a Tv Sorrisi e Canzoni Super Simo.

Grande Fratello logo – www.donnaglamour.it

La data di partenza dell’edizione 2025 del Grande Fratello è stata fissata per il 29 settembre 2025. Si tratterà della 19esima edizione. Il reality andrà in onda dalle 21.20 su Canale 5 e la sua durata, almeno secondo le attese, dovrebbe essere di massimo 100 giorni, proprio come accadeva nelle prime edizioni di successo.

Gli opinionisti del GF

Facendo riferimento al passato, ecco che la Ventura ha voluto optare per opinionisti che il GF l’hanno vissuto in prima persona. Scelti, infatti, Cristina Plevani, vincitrice della primissima edizione, Floriana Secondi, vincitrice della terza stagione, e Ascanio Pacelli, concorrente della quarta che negli anni ha fatto la storia con la sua relazione, ancora felicemente in corso, con Katia Pedrotti.

I concorrenti del cast

Piano piano, la Ventura è anche andata a formare il cast di concorrenti che saranno protagonisti nella Casa più spiata d’Italia. Al momento a prendere parte all’edizione 2025 del GF saranno Matteo Azzali, Anita Mazzotta, Omer Elomari, Francesca Carrara, Jonas (Matteo) Pepe e Giulio Carotenuto. Secondo le informazioni i concorrenti potranno essere circa 18 ma non sono escluse sorprese. I concorrenti che verranno squalificati non potranno essere presenti in studio durante le dirette.

Televoto

Importanti informazioni in merito al televoto per i concorrenti. Mediaset, infatti, ha fatto sapere che i telespettatori potranno dare le loro preferenze sul reality sia tramite SMS sia tramite App ufficiale. Secondo quanto previsto dal regolamento del televoto, disponibile sul sito ufficiale del programma, basterà inviare un SMS al numero 477.000.2. Gli utenti che avranno inviato un SMS valido riceveranno così un messaggio di conferma. Il numero massimo di voti esprimibili dalla medesima utenza sarà pari a 1 (uno) voto per ogni sessione della durata inferiore alle 24 ore 3 (tre) per ogni sessione superiore alle 24 ore.

In merito al voto via APP, il Biscione ha spiegato come sarà necessario aprire un account sull’App Mediaset Infinity. Da ogni account, così come da ogni smartphone, sarà possibile votare solo il numero massimo di volte previste per la specifica sessione. A tal fine, l’identificazione dello smartphone avverrà tramite un identificativo del dispositivo (device token). Di fatto, più account non potranno votare dallo stesso smartphone.