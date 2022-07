Pretty Woman è uno dei film più celebri fra tutti quelli girati sia da Julia Roberts che da Richard Gere: ecco le location.

Tra i film più celebri degli anni ’90 c’è senza ombra di dubbio Pretty Woman. Nonostante non abbia fatto incetta di premi (anche se Julia Roberts ha vinto un Golden Globe grazie a questa pellicola), la commedia sentimentale diretta da Garry Marshall ha saputo diventare una sorta di icona del suo genere, tanto che anche i suoi due protagonisti principali, Richard Gere e la già citata Julia Roberts, vengono spesso associati a questo film, nonostante nella loro carriera abbiano lavorato in decine e decine di pellicole. Ma vediamo ora insieme quali sono le location di Pretty Woman.

Pretty Woman: le location del film

La storia è nota tutti: Edward Lewis è un miliardario che, dopo aver passato una notte con la prostituta Vivian Ward, le offre una cifra da capogiro per trascorrere insieme tutta la settimana e i due finiscono per innamorarsi l’un dell’altro. Il film è ambientato quasi totalmente a Los Angeles.

Julia Roberts

E proprio la città della California, insieme a Beverly Hills, è anche il luogo in cui è stato girato il film. L’hotel nel quale è ambientata gran parte della storia è il celebre e storico Hotel Ambassador. Le riprese di Pretty Woman sono iniziate il 24 luglio del 1989 e sono terminate il 18 ottobre dello stesso anno.

Pretty Woman: il cast del film

I due protagonisti principali del film, come detto in precedenza, sono interpretato da Richard Gere (il miliardario Edward Lewis) e da Julia Roberts (la prostituta Vivian Ward). Ma non sono ovviamente gli unici attori presenti nel film.

Nel cast di Pretty Woman troviamo Laura San Giacomo, nei panni di Kit (l’amica, collega e coinquilina di Vivian) anche Ralph Bellamy e Jason Alexander.

