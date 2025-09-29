Blanca 3 svela tutto: anticipazioni, location e che fine ha fatto il cane guida Linneo

Tutte le anticipazioni di Blanca 3 su Rai 1, le location della nuova stagione e la verità sulla scomparsa del cane guida Linneo.

Lunedì 29 settembre 2025 non debutta solo il Grande Fratello di Simona Ventura: su Rai 1 torna anche Blanca, con una terza stagione piena di colpi di scena e nuove sfide per la protagonista cieca più amata della TV italiana. Ecco a seguire le anticipazioni, le location e che fine ha fatto il cane guida Linneo su Blanca 3.

Blanca 3, le anticipazioni: un nuovo inizio

La terza stagione di Blanca, in onda su Rai 1 e disponibile anche su RaiPlay, si apre con un profondo cambiamento per la protagonista. La giovane consulente della polizia, interpretata da Maria Chiara Giannetta, si presenta fedele a sé stessa nei modi e nel carattere, ma profondamente segnata dentro.

La perdita del suo cane guida Linneo la colpisce duramente, tanto da rifiutare ogni legame con il nuovo cane affidatole, che chiama semplicemente “Cane 3“. Il titolo stesso della prima puntata è emblematico del trauma che sta vivendo.

Il nuovo regista Nicola Abbatangelo, come riportato da Movieplayer, spiega: “Mi piace sempre pensare ad una Blanca che ha lottato per tanto tempo per vedere il mondo e in questa stagione lotta per dare un nome alle cose che vede“. Blanca si trova per la prima volta spaventata dal buio e dal futuro, come se fosse “diventata cieca di nuovo“.

Sul fronte investigativo, l’omicidio di una religiosa ucraina, Valya, legato alla scomparsa di un bambino, rappresenta un caso complesso che coinvolge emozionalmente la protagonista. In questa cornice fa il suo ingresso Domenico Falena, un contractor affascinante e misterioso che lavora per un’agenzia di sicurezza navale. L’incontro con lui apre nuove dinamiche, non solo professionali, ma anche personali.

Blanca 3, le location: Genova tra realtà e fiction su Rai 1

Come nelle stagioni precedenti, come riportato da Italyformovies, anche Blanca 3 si distingue per l’ambientazione suggestiva e realistica. La serie è girata principalmente a Genova, tra il porto, il centro storico, i caruggi, i borghi marinari e la riviera ligure.

Luoghi iconici come la fontana di piazza De Ferrari, Boccadasse, il porto antico, Camogli e il cimitero monumentale di Staglieno tornano protagonisti. Nella terza stagione, ogni episodio esplora un caso diverso e, di conseguenza, una diversa location tra scorci celebri e angoli meno noti della città.

Blanca 3, curiosità: che fine ha fatto il cane guida Linneo

Una delle curiosità più discusse dai fan riguarda la scomparsa di Linneo, il cane guida di Blanca. Nella realtà, aggiunge Movieplayer, l’animale – il cui vero nome è Fiona – è vivo ma anziano. Il cambio del cane, come spiegato dal regista Abbatangelo, è stata una scelta narrativa: “Complice anche la necessità narrativa di dare una svolta e una crescita alla storia della protagonista. È un cane che vuole trovare il suo spazio nel cuore di Blanca e anche negli spettatori, è un’altra sfumatura di quello che accade sempre nella vita. Quindi ogni tanto ci sono delle sfide che si possono rivelare porte da aprire e non da chiudere“.