Giulia De Lellis, spunta la dedica speciale: ecco per chi è

Momento molto speciale per Giulia De Lellis che in attesa di diventare mamma ha avuto una dedica davvero bellissima per i nonni.

Se nelle scorse ore aveva stupito tutti con un importante annuncio, adesso Giulia De Lellis ha replicato ma questa volta con una storia social. La nota influencer, infatti, ha condiviso nelle sue storie Instagram un’immagine toccante che ha emozionato migliaia di follower in riferimento ad una figura molto importante della sua vita e in generale nella vita di tutti: i nonni.

Giulia De Lellis: la dedica strappalacrime

Come anticipato, Giulia De Lellis ha stupito tutti in queste ore pubblicato qualcosa di molto speciale e dolce. Nel dettaglio, la donna ha condiviso in una storia Instagram una dedica ai nonni, non solo i suoi ma in generale quelli di tutti. Nella foto mostrata, ecco una mano anziana accarezzare dolcemente il pancione, presumibilmente della stessa Giulia, simboleggiando un legame profondo tra generazioni. Quella dei nonni e quella della bambina che sta per nascere, sua figlia Priscilla.

Il rapper Tony Effe e l’influencer Giulia De Lellis – www.donnaglamour.it

A corredo dello scatto, l’influencer ha scritto parole cariche di amore e gratitudine: “Ai nostri nonni, che ci hanno cresciuti e resi, in gran parte, ciò che siamo oggi. E a quelli della nostra bambina, che so già sapranno fare lo stesso con lei. Saranno un dono prezioso come i nostri lo sono stati per noi. Godetevi i vostri nonni: sono una ricchezza rara che non dura per sempre”.

Il significato del messaggio

Il messaggio della De Lellis, indubbiamente, va oltre la semplice celebrazione familiare: è un invito a fermarsi e a riconoscere il valore di chi, con saggezza e affetto, ha contribuito a costruire le basi delle nostre vite. Le parole di Giulia racchiudono un sentimento universale, quello del rispetto e della gratitudine verso i nonni, pilastri insostituibili di molte famiglie.

La foto, intima e piena di tenerezza, è la testimonianza di un momento di profonda connessione tra passato e futuro. La mano dell’anziana che si posa sul ventre di Giulia sembra quasi una benedizione, un passaggio di amore e protezione verso la nuova vita in arrivo. Con questo gesto, apprezzatissimo dai fan con tantissimi like che indubbiamente saranno arrivati in dm, la De Lellis non solo ha celebrato la maternità, ma anche la continuità della famiglia e l’importanza delle radici.