Vai al contenuto
Iscriviti alla nostra newsletter

“Estremamente onorata”: novità molto importante per Giulia De Lellis

Giulia De Lellis

Tramite un post sui social, Giulia De Lellis ha annunciato di essere diventata madrina della campagna globale Breast Cancer Campaign.

Sempre più vicina al parto, Giulia De Lellis è tornata alla ribalta sui social anche per una ragione molto diversa dalla quasi nascita della sua piccola bimba, Priscilla. La nota modella, conduttrice e influencer, infatti, ha annunciato di essere diventata madrina della campagna globale Breast Cancer Campaign. Sui social, l’annuncio con tanto di importante messaggio verso la ricerca e la prevenzione.

Giulia De Lellis per la ricerca: l’annuncio

Tramite un post condiviso sui social, come anticipato, Giulia De Lellis ha voluto mandare un importante messaggio a tutti i suoi seguaci. La ragazza, presto mamma, ha annunciato di essere diventata madrina della campagna globale Breast Cancer Campaign, “una campagna che da più di 30 anni sensibilizza l’importanza della prevenzione e della ricerca, e che ha reso il nastro rosa il simbolo universale della mobilitazione contro il tumore al seno“.⁠

Giulia De Lellis
Giulia De Lellis – www.donnaglamour.it

“Insieme a The Estée Lauder Companies Italia e a Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro – ha proseguito la De Lellis -, sto imparando ancora di più sul ruolo fondamentale della prevenzione, sui progressi che la ricerca ha fatto per curare sempre più donne, per migliorare la loro qualità di vita, e anche per dare la possibilità di diventare mamma a chi si ammala in giovane età”.

Ricerca e prevenzione

Nella conclusione del suo messaggio social, Giulia ha sottolineato ancora di più l’importanza della ricerca contro il cancro e naturalmente della prevenzione: “It’s #TimeToEndBreastCancer è il messaggio che The Estée Lauder Companies vuole continuare a veicolare con la Breast Cancer Campaign, per ricordare la bellezza che abbraccia le donne di tutte le generazioni e creare una comunità a supporto di ricerca e prevenzione. Sostieni anche tu la ricerca sulle forme più aggressive di tumore del seno, visita il sito nastrorosa.it”.⁠

Riproduzione riservata © 2025 - DG

ultimo aggiornamento: 1 Ottobre 2025 18:25

L’ultima intervista di Cecilia Rodriguez prima del parto: “Quanti kg ho preso”

Lo sfogo improvviso in diretta di Alba Parietti: “Ho scoperto una cosa”