“Estremamente onorata”: novità molto importante per Giulia De Lellis

Sempre più vicina al parto, Giulia De Lellis è tornata alla ribalta sui social anche per una ragione molto diversa dalla quasi nascita della sua piccola bimba, Priscilla. La nota modella, conduttrice e influencer, infatti, ha annunciato di essere diventata madrina della campagna globale Breast Cancer Campaign. Sui social, l’annuncio con tanto di importante messaggio verso la ricerca e la prevenzione.

Giulia De Lellis per la ricerca: l’annuncio

Tramite un post condiviso sui social, come anticipato, Giulia De Lellis ha voluto mandare un importante messaggio a tutti i suoi seguaci. La ragazza, presto mamma, ha annunciato di essere diventata madrina della campagna globale Breast Cancer Campaign, “una campagna che da più di 30 anni sensibilizza l’importanza della prevenzione e della ricerca, e che ha reso il nastro rosa il simbolo universale della mobilitazione contro il tumore al seno“.⁠

Giulia De Lellis – www.donnaglamour.it

“Insieme a The Estée Lauder Companies Italia e a Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro – ha proseguito la De Lellis -, sto imparando ancora di più sul ruolo fondamentale della prevenzione, sui progressi che la ricerca ha fatto per curare sempre più donne, per migliorare la loro qualità di vita, e anche per dare la possibilità di diventare mamma a chi si ammala in giovane età”.

Ricerca e prevenzione

Nella conclusione del suo messaggio social, Giulia ha sottolineato ancora di più l’importanza della ricerca contro il cancro e naturalmente della prevenzione: “It’s #TimeToEndBreastCancer è il messaggio che The Estée Lauder Companies vuole continuare a veicolare con la Breast Cancer Campaign, per ricordare la bellezza che abbraccia le donne di tutte le generazioni e creare una comunità a supporto di ricerca e prevenzione. Sostieni anche tu la ricerca sulle forme più aggressive di tumore del seno, visita il sito nastrorosa.it”.⁠