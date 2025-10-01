Un pizzico di ironia e una buona dose di fastidio: Alba Parietti si è arrabbiata in diretta per un discorso che riguarda i ritocchi estetici.

Dopo le polemiche con una nota attrice, Alba Parietti è tornata protagonista in televisione con uno sfogo, tra ironia e un pizzico di amarezza, a proposito della chirurgia estetica e delle accuse che molto spesso le sono state mosse, in tv e anche sui social. La showgirl ha spiegato il suo punto di vista nel salotto de ‘La Volta Buona’, trasmissiine di Rai 1 con Caterina Balivo.

Alba Parietti parla di chirurgia estetica a ‘La Volta Buona’

Ospite in diretta tv a ‘La Volta Buona’, programma pomeridiano di Rai 1 condotto da Caterina Balivo, Alba Parietti ha affrontato un tema sempre molto d’attualità che la riguarda da vicino: la chirurgia estetica e i ritocchi. La showgirl, che non ha mai nascosto di aver fatto ricorso a qualche piccolo aiutino, si è arrabbiata perché, a detta sua, sarebbe l’unica a finire nel mirino delle critiche per questa ragione.

La Parietti, di fatto, ha sottolineato che dal famoso ritocco alle labbra, nessuno parla d’altro quando si tratta di lei. Per questo motivo si sente “attaccata” da tanti anni o comunque sempre nel mirino della critica, anche social, anche al netto dlela presenza di molte altre donne dello spettacolo che, magari, si sono “ritoccate” maggiormente.

Lo sfogo in tv: il video

“Voglio dire una cosa”, ha esordito la Parietti a ‘La Volta Buona‘. “Ho scoperto una cosa: tutta la chirurgia estetica italiana vive sulla mia pelle. Tutte le mie colleghe non sono rifatte. L’unica rifatta e dichiarata e certificata sono io. Li mantengo tutti io praticamente“. E ancora: “Sto scherzando. Io l’ho sempre detto, qualcosa ho fatto. Se guardi Macao, in cui ho 35 anni, e tranne sta famosa bocca che è caduta in prescrizione… come tutti i delitti. Io pago ancora lo scotto della bocca rifatta dopo 30 anni. E il seno… Io ho fatto veramente ritocchi minimi e non ho mai stravolto la mia immagine. Non ho mai toccato il naso […]”, ha detto ancora la Parietti.