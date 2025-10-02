Roberto Benigni beccato al volante col cellulare: il video virale in cui ignora i fan

Roberto Benigni ignora i fan al semaforo nel traffico romano e tiene il cellulare in mano: il video diventa virale.

Un incontro inatteso, un cellulare in mano e una reazione che ha fatto discutere. Così Roberto Benigni, attore e regista amatissimo dal pubblico italiano, è diventato protagonista di un video che in poche ore ha fatto il giro dei social. L’episodio, accaduto nel cuore del traffico romano, ha sorpreso molti fan, lasciandoli più perplessi che entusiasti. Scopriamo che cosa è successo.

L’incontro con i fan nel traffico romano

Capita a volte che la quotidianità riservi incontri inattesi. È quello che è successo ad alcuni automobilisti fermi al semaforo, che si sono ritrovati fianco a fianco con Roberto Benigni a bordo della sua Smart bianca.

La sorpresa iniziale ha spinto una passeggera a riprendere la scena con il telefono, convinta di avere tra le mani un ricordo unico. Nel video, diffuso subito dopo sui social, si sentono le voci di chi prova a richiamare l’attenzione dell’attore: “Roberto! Roberto!” gridano con entusiasmo, ma senza ottenere risposta.

Benigni non accenna a un sorriso, non si gira e resta concentrato su altro, suscitando delusione tra chi sperava almeno in un cenno di saluto. A quel punto, uno dei presenti non trattiene la frustrazione e si lascia scappare un commento diretto e colorito.

Il dettaglio che scatena le polemiche

Se la freddezza di Benigni nei confronti dei fan ha colpito molti, c’è un particolare che ha alimentato ulteriormente le discussioni: l’attore stringeva in mano il cellulare mentre era fermo al semaforo.

Anche se l’auto non era in movimento, il gesto non è passato inosservato e ha sollevato critiche sul comportamento alla guida. “Non ce lo aspettavamo da lui” ha scritto un utente su TikTok. Le immagini, diventate virali, hanno acceso un dibattito che va oltre l’episodio, toccando temi come l’uso del telefono al volante e il rapporto tra personaggi pubblici e fan.