“Finalmente…”: l’annuncio a sorpresa di Paolo Bonolis per la nuova stagione in TV

Paolo Bonolis apre la nuova stagione di Avanti un altro con un annuncio a sorpresa e tante novità nel cast.

Un inizio insolito e carico di attesa ha segnato la puntata del 1 ottobre di Avanti un altro. Paolo Bonolis, con tono insolitamente grave e lo studio avvolto nel silenzio, ha deciso di rompere gli schemi e annunciare ufficialmente ai telespettatori la partenza della nuova stagione del programma. Dopo settimane di repliche e puntate registrate in passato, il pubblico di Canale 5 ha finalmente assistito al debutto della quindicesima edizione.

Paolo Bonolis e l’annuncio in apertura

Il conduttore non ha nascosto l’ironia nel suo intervento iniziale, sottolineando con una battuta il lungo periodo di attesa.

“Dopo tante puntate venute da epoche remote, questa sera stiamo per iniziare finalmente la prima puntata della quindicesima edizione di Avanti un altro” ha dichiarato Bonolis, dando così il via a un nuovo capitolo del game show.

La scelta di aprire in maniera sobria, senza applausi né clamore, ha sorpreso il pubblico e confermato lo stile inconfondibile del conduttore, capace di trasformare anche un momento di passaggio in un piccolo evento televisivo.

Le novità del cast e il futuro di Bonolis in tv

La nuova stagione di Avanti un altro porta con sé diversi cambiamenti nel cast. Non ci saranno più Daniel Nilsson, storico “bonus” del programma, né Claudia Ruggeri, volto fisso delle edizioni passate.

Entrambi hanno lasciato il team, aprendo spazio a nuove figure che accompagneranno il pubblico nel corso delle puntate. Nonostante le novità, il format rimane fedele alla sua formula originale, che da 15 anni continua a conquistare ascolti.

Parallelamente, Paolo Bonolis vive un periodo di intensa presenza televisiva. Oltre alla conduzione quotidiana del game show, è infatti entrato nel cast di Tu Si Que Vales come giudice, prendendo il posto di Gerry Scotti.