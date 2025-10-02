Enrica Bonaccorti parla al TG1 del tumore al pancreas e del sostegno della figlia durante le cure: “La mia ragione di vita”.

Enrica Bonaccorti è tornata a parlare in pubblico dopo mesi di silenzio. Lo ha fatto con coraggio, affrontando il tema della malattia che le è stata diagnosticata e condividendo con i telespettatori del TG1 il percorso che sta vivendo. Le sue parole, profonde e dirette, hanno toccato il cuore di molti, mostrando un lato intimo e autentico di una donna che ha scelto di raccontarsi senza filtri. Scopriamo che cosa ha dichiarato.

Enrica Bonaccorti e la malattia

“Mi sono come congelata, non ho paura né tristezza, ma un’assenza. Come un lungo letargo a occhi aperti“. Con queste parole, Enrica Bonaccorti ha spiegato come ha reagito alla scoperta del tumore al pancreas.

Una diagnosi che, come ha raccontato, l’ha spinta a un lungo silenzio, quasi un ritiro dal mondo esterno, per trovare la forza di metabolizzare quanto stava accadendo. Dopo quattro mesi, la conduttrice è riapparsa in tv per spiegare la sua assenza e per scusarsi con chi aveva notato la sua scomparsa improvvisa.

Durante l’intervista, Bonaccorti ha citato Eleonora Giorgi, anche lei colpita dallo stesso male, ammettendo di aver pensato a lei come esempio di forza.

Dopo mesi di silenzio, Enrica #Bonaccorti ha rivelato di avere un #tumore attraverso una foto sui social. Oggi per la prima volta al TG1: “Ho deciso di reagire, condividere mi fa stare meglio”. L’ha incontrata Daiana Paoli.#Tg1 Daiana Paoli pic.twitter.com/56WfrKTLjE — Tg1 (@Tg1Rai) October 1, 2025

Ha raccontato di essere sottoposta a cure pesanti ma di reagire positivamente, mostrando un atteggiamento di resilienza: “Non sono disperata, le cure sono dure ma sto reagendo molto bene. Ho una bella, beh insomma bella, parrucchetta in testa“.

Il sostegno della figlia

Al TG1, Enrica Bonaccorti ha voluto sottolineare quanto gli affetti siano fondamentali in un momento tanto delicato.

“Abbiamo avuto una tegola in testa. Dobbiamo affrontarla con serenità, facendo leva sugli affetti. La mia unica ragione di vita è mia figlia. Averla vicina mi dà molta forza” ha rivelato l’attrice.

Ora, con la sua testimonianza, Bonaccorti non solo aggiorna i fan sul suo stato di salute, ma trasmette anche un messaggio di coraggio e di fiducia nella vicinanza delle persone care.