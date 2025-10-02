“La puntata oggi è annullata”: Stefano De Martino spiazza i telespettatori di Affari Tuoi

Stefano De Martino lancia una nuova stoccata a Gerry Scotti durante la puntata di Affari Tuoi: “Ce ne sono troppi”.

Stefano De Martino continua a lanciare stoccate alla concorrenza, e lo fa ancora con il sorriso. Durante l’ultima puntata di Affari Tuoi, il conduttore ha colto l’occasione per replicare alle osservazioni sul presunto “scarso valore culturale” del format, lanciando anche una nuova frecciata a Gerry Scotti e a Mediaset. Ma scopriamo che cosa ha detto.

L’ultima stoccata di Stefano De Martino

Dopo settimane di commenti e velate critiche rivolte al suo lavoro in Rai, Stefano De Martino ha deciso di rispondere a modo suo.

Approfittando della presentazione del concorrente Giuseppe, laureato in economia e commercio ma da sessant’anni impegnato come agricoltore, il conduttore ha scherzato: “Notaio, però pure lei deve dare un occhio. Lui non può partecipare, mi dispiace, è laureato. Però se vuole la posso raccomandare per un altro gioco, posso fare una telefonata“.

Un commento che ha subito richiamato l’attenzione del pubblico in studio e dei telespettatori, interpretato come un chiaro riferimento a chi sostiene che ad Affari Tuoi “la cultura non serva“. La figlia del concorrente ha rincarato la dose, elencando i successi accademici dei suoi fratelli: uno studente di ingegneria biomedica, un dottorando a Barcellona e un dentista in Francia.

La replica ironica e il messaggio a Mediaset

Di fronte a questa sfilata di titoli di studio, Stefano De Martino non ha perso occasione per chiudere con una battuta che ha fatto il giro dei social: “Ma come siamo messi? Qui ci sono troppi laureati, la partita oggi è annullata. Mi prendo la responsabilità io, ci sono troppi laureati“.

Una stoccata ironica ma incisiva, con cui il conduttore ha ribadito, senza mai alzare i toni, la sua posizione sulle critiche rivolte al programma e, indirettamente, a lui stesso. Una risposta elegante ma pungente che non è passata inosservata e che, secondo molti utenti, rappresenta un nuovo capitolo del botta e risposta con Gerry Scotti e con l’universo Mediaset. Ora resta da vedere se arriverà un’ulteriore replica dal collega.