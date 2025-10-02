Antonino Spinalbese torna con Ainhoa Rodriguez, tatuatrice e sosia di Belen: il gossip si riaccende sulla coppia.

Il gossip torna a concentrarsi su Antonino Spinalbese, ex compagno di Belen Rodriguez e padre della piccola Luna Marì. Dopo mesi di silenzio, l’hair-stylist ha pubblicato uno scatto che lo ritrae accanto ad Ainhoa Foti Rodriguez, la tatuatrice con cui aveva già fatto coppia lo scorso anno. Una foto che ha subito acceso le voci di un ritorno di fiamma e che sembra confermare come la loro storia d’amore non sia mai davvero finita.

Il ritorno di fiamma con la sosia di Belen

Antonino Spinalbese e Ainhoa Foti Rodriguez sono stati avvistati insieme agli eventi della Milano Fashion Week, e questo ha alimentato i sospetti di un fidanzamento ufficiale.

La somiglianza della tatuatrice con Belen non è passata inosservata, tanto che qualcuno ha parlato di una nuova Rodriguez al fianco di Spinalbese. Nel frattempo, il settimanale Oggi ha documentato momenti quotidiani della coppia: un pomeriggio trascorso tra lavoro e vita familiare, con Ainhoa che ha accompagnato Luna Marì al parco prima di rientrare con lei nel salone dove lavora Antonino.

Un intreccio che racconta una confidenza ormai evidente.

La smentita con Elena Barolo e il ritorno ad Ainhoa

Solo qualche mese fa, l’ex di Belen aveva dichiarato di non essere fidanzato durante la sua esperienza televisiva in The Couple, dopo aver chiuso con Ainhoa nel novembre 2024.

In quel periodo si era anche parlato di una presunta liaison con Elena Barolo, che però aveva spento i pettegolezzi con parole chiare: “Io e Antonino siamo molto amici, in quella casa abbiamo fatto un bel gruppo. È ovviamente solo un’amicizia“.

Ora, il ritorno della tatuatrice nella vita di Spinalbese sembra ribaltare le carte, riportando l’attenzione sul loro legame. Ma se la storia sarà destinata a continuare solo il tempo ce lo potrà dire.