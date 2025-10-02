“Lo trovo rispettoso…”: Carlotta Mantovan parla per la prima volta del suo nuovo amore dopo Frizzi

Carlotta Mantovan rompe il silenzio per la prima volta e rivela dettagli sul nuovo compagno: “Sono stati due anni difficili”.

Carlotta Mantovan ha deciso di rompere il silenzio su un capitolo delicato della sua vita. Dopo anni segnati dal dolore per la perdita di Fabrizio Frizzi, la conduttrice ha confessato al settimanale Oggi di aver attraversato momenti molto complessi, ma anche di essere pronta a guardare avanti. Oggi Carlotta è di nuovo innamorata e ha un nuovo compagno nella sua vita. Ma scopriamo che cosa ha dichiarato.

Un amore custodito lontano dai riflettori

“Sono in una fase di assestamento su molte cose. Gli ultimi due anni sono stati difficili e complicati per diversi motivi. Alcune situazioni personali mi hanno messo alla prova” ha raccontato con sincerità.

Il ritorno in Italia con la figlia Stella e il rientro sul piccolo schermo accanto all’amica Antonella Clerici, nel programma “È sempre mezzogiorno“, rappresentano per Mantovan una rinascita personale e professionale.

Carlotta Mantovan

Ma l’attenzione si è concentrata inevitabilmente sul nuovo compagno, il primo uomo che le è stato accanto dopo la morte di Fabrizio Frizzi. Carlotta Mantovan, tuttavia, mantiene il riserbo: “È una storia nata in punta di piedi, un legame a distanza che preferisco custodire e tenere al riparo da tutto, sia per la mia indole riservata sia perché trovo che sia rispettoso nei confronti del mio passato“.

L’uomo misterioso sarebbe un cavaliere francese conosciuto negli anni trascorsi in campagna, ma l’identità resta volutamente nascosta. Nonostante questo, i due sono stati fotografati insieme a Roma, segno di un rapporto che cresce passo dopo passo, senza forzature.

Fabrizio Frizzi, un amore eterno

Ogni parola di Mantovan è intrisa del ricordo di Fabrizio Frizzi, suo marito e padre della figlia Stella.

“Fabrizio è nel mio passato, presente e futuro. Quando parlo di lui con chi lo ha conosciuto, i ricordi toccano corde sensibili, anche dolorose. Ma mi fa piacere perché da ognuno ricevo un’immagine in più di Fabrizio, un pezzo di vita legato a lui, momenti che chi lo ha incontrato condivide con me” ha dichiarato con emozione.