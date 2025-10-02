“Doveva fermarsi”: l’attacco frontale contro Caterina Balivo

Maria Giovanna Elmi senza filtri critica Caterina Balivo: “Non ha capito che doveva fermarsi. Ci rimasi molto male”.

Maria Giovanna Elmi, storica annunciatrice Rai e icona della televisione italiana, a 85 anni si è raccontata in una lunga intervista al Corriere della Sera. Tra i ricordi legati a Sanremo e gli aneddoti della sua carriera, non è mancato un passaggio delicato che riguarda Caterina Balivo. L’episodio, che segnò profondamente Elmi, torna oggi alla ribalta attraverso le sue parole schiette e sincere.

L’incidente con Caterina Balivo

Parlando della televisione di oggi e delle nuove generazioni di conduttrici, Maria Giovanna Elmi ha ricordato un momento per lei doloroso.

“Caterina Balivo si è scusata, ma non ha capito che doveva fermarsi. Ci sono modi e modi di toccare certi temi” ha dichiarato con fermezza. Elmi non ha nascosto l’amarezza provata in quell’occasione, sottolineando come, dietro la leggerezza apparente della televisione, esistano limiti che non andrebbero superati.

“Ci rimasi molto male, soprattutto perché non si trattava di un dettaglio da poco” ha spiegato, lasciando intendere che la sensibilità e il rispetto debbano sempre prevalere, anche nel mondo dello spettacolo.

Qui il video dell’episodio a cui si riferisce la celebre annunciatrice.

I ricordi di Sanremo e la generosità di Mike Bongiorno

Maria Giovanna Elmi ha anche raccontato un episodio del 1977, quando calcò il palco del Festival di Sanremo per la prima volta: “Fu anche il primo Festival trasmesso a colori. Un’emozione enorme. Non ricevetti alcun cachet, solo l’indennità di trasferta, ma fu comunque un onore immenso“.

La presentatrice ricorda la generosità di Mike Bongiorno, che la sostenne in quella occasione: “Mi consegnò una scatola con le schede di tutti i cantanti, per evitare imbarazzi. Era un uomo di grande cuore“. Qualche anno più tardi, in un sondaggio promosso dallo stesso Mike, Elmi risultò l’annunciatrice più amata, con il 40% delle preferenze: “Quando mi sento un po’ giù, riascolto le sue parole bellissime su di me“.