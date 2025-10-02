“Sta un pò esagerando”: Giulia Stabile lo fa di nuovo, le ultime immagini fanno discutere

Giulia Stabile svela tre nuovi micro tatuaggi: scritte e simboli dal profondo significato personale, scopri di che si tratta.

Giulia Stabile non smette di sorprendere i suoi fan, e ancora una volta lo fa attraverso una delle sue passioni più autentiche: i tatuaggi. La ballerina, nota per la sua predilezione verso i micro tattoos, ha deciso di aggiungere tre nuove opere alla sua collezione personale. Come sempre, si tratta di scelte che racchiudono significati profondi e personali, capaci di raccontare frammenti della sua vita e della sua sensibilità, senza lasciare nulla al caso.

Il ritorno dal suo tattoo artist di fiducia

Giulia Stabile ha voluto affidarsi ancora una volta al talento di Claudio Cellarossi, tattoo artist romano specializzato in disegni minimal e scritte sottili.

Con lui aveva già realizzato, nel 2023, un cuore che si trasforma in una G, un fiore stilizzato e una scritta condivisa con la sua migliore amica. In una sola seduta, la ballerina ha deciso di regalarsi altri tre tatuaggi che ha mostrato con entusiasmo sui social.

“Mercoledì sera alternativo” ha commentato ironicamente su Instagram, condividendo le immagini delle sue nuove incisioni sulla pelle.

Il significato dei nuovi tatuaggi di Giulia Stabile

Il primo dei tre tatuaggi è una frase che compare sul braccio destro: “Circondata da luce“. Le parole ricordano l’espressione “Circondata da amore” con cui Giulia aveva celebrato i suoi 21 anni, un chiaro messaggio di gratitudine verso ciò che ha ricevuto dalla vita.

Il secondo tatuaggio, più essenziale, è una sola parola: “Choices“, posizionata in semicerchio sulla mano destra. Un termine importante per una ragazza che si affaccia al futuro, forse ispirato al suo recente viaggio a Londra, quando aveva condiviso foto accompagnate proprio da quella parola.

Infine, il terzo tatuaggio è un disegno enigmatico: una sedia con una sola gamba che, nonostante tutto, riesce a restare in equilibrio. Un simbolo che molti hanno interpretato come metafora delle sfide personali e della continua ricerca di stabilità.

Tra i complimenti nei commenti non sono mancate le critiche, come chi ha scritto: “Si sta riempiendo di tatuaggi. Non ho niente contra però sta un po esagerando. Opinione personale“. Altri hanno chiesto: “C’è li spieghi Giulia“.