Sarah Toscano sotto attacco: “Ecco come ho risposto”, il suo sfogo contro il bullimo online

Sarah Toscano rompe il silenzio e racconta il bullismo subito sui social: “Tanti commenti spiacevoli, non mi fa piacere”.

Sarah Toscano, giovane cantante che ha conquistato il pubblico con Amici e Sanremo, ha parlato apertamente delle difficoltà vissute negli ultimi mesi. In particolare, l’artista ha voluto raccontare la sua esperienza con il bullismo online, e ha condiviso riflessioni e consigli per chi si trova ad affrontare situazioni simili. Scopriamo che cosa ha dichiarato.

Sarah Toscano e le ferite del bullismo

Durante l’estate, Sarah Toscano è stata vittima di numerosi commenti negativi e attacchi sui social. Un’esperienza che lìha segnata, ma che ha deciso di trasformare in un messaggio positivo.

“Ho letto tanti commenti spiacevoli e non fa mai piacere. Io ho risposto con la musica, senza parole, e tutti hanno capito cosa volevo dire” ha raccontato.

Sarah Toscano – www.donnaglamour.it

Per la cantante, l’odio in rete nasce spesso dalla mancanza di empatia: “Sui social non si sa mai con chi si sta parlando. Ognuno ha fragilità che non mostra, eppure c’è chi si sente libero di ferire”.

Come ha affrontato l’odio online

La cantante ha voluto lanciare un invito chiaro a chi subisce episodi di bullismo: non lasciarsi definire dagli altri.

“Non bisogna mai sentirsi sbagliati solo perché qualcun altro lo dice. Io decido come voglio sentirmi, non chi non mi conosce” ha affermato Sarah. Un pensiero che racchiude la sua determinazione e la sua volontà di affrontare il dolore trasformandolo in forza.

Oggi Sarah Toscano trova sostegno nella sua famiglia, nel team che lavora con lei e nei fan, che con messaggi di affetto le ricordano ogni giorno quanto la sua musica sia importante. E proprio dalla musica nasce la sua risposta più forte al bullismo: trasformare le parole di odio in nuove canzoni e in energia per continuare a brillare.