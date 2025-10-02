Gerry Scotti replica con una frecciata: botta e risposta a distanza con Stefano De Martino

Lo scontro tra a Ruota della Fortuna e Affari Tuoi prosegue: la nuova bordata di Gerry Scotti contro Stefano De Martino.

Il clima televisivo si scalda con il nuovo capitolo dello scambio di battute tra Gerry Scotti e Stefano De Martino. Dopo le parole del conduttore di Affari Tuoi, che aveva scherzato sul numero di concorrenti laureati presenti nel suo studio, è stato il volto storico di Canale 5 a replicare dal palco de La Ruota della Fortuna, durante la puntata andata in onda il primo ottobre. Una risposta pacata ma incisiva, che ha subito catturato l’attenzione degli spettatori.

La frase che accende i commenti

La battuta di Gerry Scotti non è passata inosservata: “Noi non regaliamo soldi per niente, eh direi. Qui noi li regaliamo per qualcosa e questo qualcosa è la bravura. E anche l’abilità di quei signori lì che hanno scelto di essere i nostri concorrenti di questa sera“, ha dichiarato il conduttore davanti al pubblico.

Una frase che, pur pronunciata con il sorriso, sembra voler sottolineare le differenze tra i due format. Da un lato la suspense dei pacchi di Affari Tuoi, incentrata soprattutto sulla fortuna, dall’altro i quiz e le parole nascoste di La Ruota della Fortuna, che premiano logica e preparazione.

Il confronto tra i due conduttori

Sui social la replica di Gerry Scotti è stata subito interpretata come una frecciata diretta a De Martino, che ha alimentato il dibattito tra i fan dei due programmi.

Se il conduttore di Rai 1 aveva preferito usare l’ironia per rispondere alle critiche, il presentatore Mediaset ha ribadito l’importanza del merito nel suo show. Il pubblico, diviso tra chi apprezza la leggerezza dei pacchi e chi preferisce la sfida intellettuale della ruota, osserva con curiosità questo confronto a distanza.

Una cosa però appare chiara: il botta e risposta tra Gerry Scotti e Stefano De Martino è solo all’inizio e promette di regalare altri momenti destinati a far discutere.