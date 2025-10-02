“Stavo per farmi suora”: la rivelazione della celebre conduttrice della Rai

Lorena Bianchetti confessa il suo rapporto con la fede: “Ho ricevuto la chiamata alle elementari, stavo per diventare suora”.

Lorena Bianchetti, oggi volto storico della trasmissione “A Sua immagine” su Rai1, ha raccontato al settimanale Oggi un episodio che ha segnato per sempre la sua vita. La conduttrice, che oggi ha 51 anni, ha svelato come la fede sia diventata un faro in grado di orientare le sue scelte professionali e personali. Ma non solo. Per un periodo della sua vita, la conduttrice televisiva ha pensato anche di prendere il velo. Scopriamo che cosa ha rivelato.

Lorena Bianchetti: il sogno che le ha cambiato la vita

“Nel 1996, all’improvviso, mi sono sognata Giovanni Paolo II” ha ricordato. All’epoca non frequentava gruppi religiosi né la parrocchia, ma il sogno fu così vivido da imprimersi come un segno indelebile.

“Gli chiedevo: ‘Mi lasci sola qua?’, e lui rispondeva: ‘Tu mi devi seguire’. Poi mi mise un anello trasparente all’anulare: ‘Da oggi in poi dipende da te’“. Al risveglio, Bianchetti ha raccontato di aver provato “un brivido di luce“, un’emozione che ancora oggi non trova parole per spiegare.

Lorena Bianchetti

Quel sogno segnò una svolta. Lavorava già in televisione come attrice e ballerina, ma poco dopo arrivò l’occasione di un provino per A Sua immagine. Era il 1999 e il programma non era ancora conosciuto dal grande pubblico. Lei non si limitò a seguire le istruzioni, ma propose una formula diversa, un talk, e fu proprio quella scelta a convincere gli autori a puntare su di lei.

L’incontro con Giovanni Paolo II

Dopo il sogno, arrivò anche l’incontro reale con Papa Wojtyla. Lorena Bianchetti lo ricorda come un momento indelebile: “Aveva occhi che facevano una radiografia, come un abbraccio materno e paterno allo stesso tempo. Respirava santità già sulla terra“.

Parole che rivelano quanto quell’esperienza abbia inciso sul suo percorso. La conduttrice ha spiegato che la fede, più che una dimensione privata, è stata una presenza costante, quasi una guida che l’ha accompagnata nei momenti cruciali.

La sua vocazione, in realtà, era già stata percepita da bambina. Alle elementari, infatti, Lorena ricorda di aver sentito una chiamata interiore fortissima: “Ho esclamato: ‘Aiuto Dio. Ti servirò per tutta la vita ma non mi far vestire da suora‘. Posso dire che a 51 anni sono rimasta coerente con quella promessa“.