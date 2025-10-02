Stefano De Martino stupisce tutti: il messaggio enigmatico sui social

Non solo le questioni personali e professionali, Stefano De Martino ha condiviso un messaggio enigmatico sui social che ha destato tanta attenzione.

Mentre continua il botta e risposta a distanza tra Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna e Stefano De Martino e Affari Tuoi, ecco che proprio il giovane conduttore è stato protagonista in queste ore di un particolare messaggio enigmatico pubblicato in una storia su Instagram. Nello specifico, il buon Stefano ha condiviso una poesia di Gianni Rodari.

Stefano De Martino: il messaggio social

Dando uno sguardo al profilo social su Instagram di Stefano De Martino, come detto, è stato possibile vedere una storia con un particolare messaggio. Il conduttore di Affari Tuoi, infatti, ha condiviso una poesia di Gianni Rodari: “Il Cielo è di tutti”. Il presentatore ha citato quindi i versi dell’opera senza aggiungere nessun commento o musica di sottofondo.

“Il cielo è di tutti di Gianni Rodari. Qualcuno che la sa lunga mi spieghi questo mistero: il cielo è di tutti gli occhi di ogni occhio è il cielo intero”, si legge. È mio, quando lo guardo. È del vecchio, del bambino, del re, dell’ortolano, del poeta, dello spazzino”. Spicca in particolare l’ultima parte della poesia che recita: “[…] Ogni occhio si prende ogni cosa e non manca mai niente: chi guarda il cielo per ultimo non lo trova meno splendente. Spiegatemi voi dunque, in prosa o in versetti, perché il cielo è uno solo e la Terra è tutta a pezzetti?”.

Il significato

Come era prevedibile che fosse, le parole di De Martino hanno suscitato diverse reazioni. Il gesto ha dato adito a numerose interpretazioni. Alcuni utenti hanno letto nelle sue parole un semplice omaggio alla poesia e al valore della condivisione, mentre altri vi hanno colto un possibile riferimento alla situazione internazionale a Gaza, dove il cielo – che dovrebbe appartenere a tutti – è oggi simbolo di dolore e distruzione.

L’ultimo verso, nello specifico, “perché il cielo è uno solo e la Terra è tutta a pezzetti?”, risuona infatti con forza in questo momento storico: un invito alla riflessione sulla divisione, sulla guerra e sulla necessità di ritrovare un senso di unità e umanità condivisa. Staremo a vedere se De Martino vorrà aggiungere qualcosa a tal proposito.