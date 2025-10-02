Claudia Ruggeri spiega l’addio da Avanti un altro: ecco cosa farà adesso

Dopo aver comunicato l’addio ad Avanti un altro, Claudia Ruggeri, per tutti Miss Claudia, è pronta ad un altro percorso importante.

Qualche settimana fa era stato annunciato il suo addio ad Avanti un altro. Adesso, Claudia Ruggeri, per tutti Miss Claudia, ha spiegato le ragioni dietro questa sua scelta. La donna ne ha parlato in modo approfondito con Fanpage sottolineando come il suo percorso di vita la vedrà impegnata in un altro percorso molto importante.

Claudia Ruggeri: l’addio ad Avanti un altro

Dopo l’annuncio dell’addio ad Avanti un altro, Claudia Ruggeri ha fatto un bilancio della sua esperienza nella trasmissione, durata la bellezza di 14 anni. “14 anni ad Avanti un altro hanno significato tanto per me. Sono cresciuta in quello studio, è stata una famiglia a tutti gli effetti. Mi ha dato popolarità, mi ha arricchita tantissimo”, ha spiegato la donna.

La Ruggeri ha quindi aggiunto: “Però poi si matura, e ho capito che la mia direzione era da un’altra parte, nel campo della psicologia. Ero una ragazzina, ora sono diventata donna, mamma, e futura psicologa”.

Il progetto futuro e la tv

Nel corso dell’intervista a Fanpage di cui vi riportiamo solo alcuni passaggi, la Ruggeri ha spiegato che non esclude in futuro di riavvicinarsi al mondo del piccolo schermo ma che comunque, adesso, ad attenderla ci sia un percorso molto intenso e importante. “Il tirocinio mi prende e mi prenderà tempo. Mi aspetta un anno importante, di sacrifici, anche perché ho una bimba piccola di un anno. Devo finire la magistrale, poi ho un tirocinio impegnativo che mi permetterà di iscrivermi all’albo degli psicologi. Per me è tanto, quindi o faccio una cosa o faccio l’altra. Ora devo dare priorità a quello che sento più mio in questo momento”. Insomma, l’addio alla trasmissione condotta da Paolo Bonolis è dovuto ad una vera e propria scelta di vita. La speranza per colei che sarà per tutti sempre Miss Claudia è che possa avere tutto il successo che merita.