Rai: storico volto tv licenziato dopo 39 anni. Tutti i dettagli

Importante svolta: la Rai ha licenziato per “giusta causa” Enrico Varriale, ex vicedirettore di RaiSport e storico volto della rete.

Il caso di stalking e lesioni legato al noto volto tv e giornalista Enrico Varriale ha portato a importanti conseguenze per l’uomo nell’ambito personale ma anche professionale. Infatti, come riportato dai principali organi di stampa, l’ex vicedirettore di RaiSport è stato licenziato per “giusta causa” da parte dell’emittente di Stato.

Enrico Varriale licenziato dalla Rai

La Rai ha risolto il contratto di Enrico Varriale per giusta causa. La decisione formale, che va detto non necessariamente è collegata al caso di stalking e lesioni che ha coinvolto l’uomo tempo fa, poi condannato a 10 mesi dal giudice di Roma, è stata comunicata in queste ore dall’emittente e da diversi organi di stampa.

Già in precedenza, Varriale, ex vicedirettore di Rai Sport, era stato sospeso dalla tv pubblica (era il 2022) a seguito delle accuse per atti persecutori nei confronti di una donna con cui aveva una relazione. La sentenza sulla vicenda era poi arrivata quasi tre anni dopo.

La seconda denuncia

La rottura con la Rai, come anticipato, era arrivata dopo i fatti del settembre 2021 quando Varriale era stato indagato per stalking e lesioni nei confronti dell’ex compagna. Il Tribunale di Roma aveva disposto nei suoi confronti il divieto di avvicinamento, mentre la Procura, nel novembre dello stesso anno, aveva chiesto il processo immediato. In questo senso, a seguito del processo, il giornalista aveva ricevuto una condanna a dieci mesi di reclusione in primo grado.

Dopo questo primo caso, era arrivata un’altra pesante accuse nei suoi confronti con un’altra donna che avrebbe sporto denuncia per le stesse ragioni. Al momento non sono arrivati commenti ufficiali da parte dell’uomo che, probabilmente, non rilascerà alcuna dichiarazione in merito facendo fare il suo corso alla giustizia.