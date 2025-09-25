Giulia Stabile rompe il silenzio e risponde agli hater sui social. Il suo sfogo diventa virale e riceve grande sostegno dai fan.

L’attesa per la nuova edizione di Amici cresce di giorno in giorno, e tra anticipazioni e novità non manca chi attira l’attenzione fuori dal programma. Questa volta al centro della scena c’è Giulia Stabile, ballerina amatissima dal pubblico, che ha deciso di esporsi con un messaggio forte e diretto sui social. Le sue parole hanno rapidamente acceso un dibattito online, scatenando una valanga di reazioni.

Giulia Stabile e il ritorno ad Amici

La 25esima edizione di Amici è ormai alle porte: la prima puntata andrà in onda domenica 28 settembre su Canale 5, con la formazione della nuova classe di cantanti e ballerini che intraprenderanno il loro percorso fino al serale, previsto per marzo.

Tra le conferme più attese c’è la presenza di Giulia Stabile nel corpo di ballo, ruolo che negli ultimi anni le ha permesso di consolidare la sua popolarità. Accanto a questa certezza, arriva anche un cambiamento significativo tra i professori: Deborah Lettieri sarà sostituita da Veronica Peparini, una novità che ha già acceso la curiosità dei fan.

Eppure, nelle ultime ore l’attenzione non si è concentrata sul talent, ma sullo sfogo pubblico di Giulia, che ha scelto di rispondere apertamente a chi da tempo la prende di mira con commenti offensivi.

Lo sfogo contro gli hater

Attraverso una storia su Instagram, Giulia Stabile ha denunciato il comportamento degli hater, raccontando di come i suoi video, soprattutto quelli in cui balla sui tacchi, vengano spesso sommersi da critiche sul suo corpo.

“Questa cosa non si fa, nessuno si può permettere di commentare i corpi degli altri. Non è facile convivere con il proprio corpo, quindi siete grandissimi maleducati nel farlo” ha dichiarato senza filtri.

Il suo messaggio, carico di amarezza ma anche di coraggio, è stato condiviso e rilanciato da centinaia di utenti, diventando in breve tempo virale. In molti hanno voluto sostenerla pubblicamente, ricordando quanto il bodyshaming resti una piaga diffusa, capace di ferire profondamente. “Lei è sempre troppo educata davanti alla cattiveria della gente” ha scritto un fan, mentre altri hanno sottolineato: “Ha fatto bene, basta tacere davanti alla cattiveria“.