Gigi D’Alessio pronto a diventare giudice al Serale di Amici 25: l’indiscrezione accende la curiosità dei fan.

L’attesa per la nuova edizione di Amici è già altissima e, come spesso accade, i primi rumor sui protagonisti del Serale hanno iniziato a circolare con largo anticipo. Tra conferme e possibili novità, un nome spicca tra tutti e sta alimentando la curiosità del pubblico: quello di Gigi D’Alessio. Il cantante napoletano, reduce dall’esperienza a The Voice, potrebbe presto sedere al tavolo dei giudici del talent show di Maria De Filippi.

Gigi D’Alessio tra i possibili giudici di Amici 25

Secondo quanto riportato da Vanity Fair, l’indiscrezione arriva dalla newsletter Celebrity Watch di Santo Pirrotta, che ha parlato di una trattativa in corso tra Mediaset e Gigi D’Alessio. Il debutto ufficiale della venticinquesima edizione di Amici è fissato per domenica 28 settembre, ma è già il Serale ad attirare le maggiori attenzioni.

Dopo l’addio a The Voice e alla Rai, il cantante sembrerebbe pronto a intraprendere una nuova fase della sua carriera televisiva.

Maria De Filippi ad “Amici” il 29 marzo 2010, presso i Cinecittà Studios di Roma – www.donnaglamour.it

“Maria De Filippi è pronta a riaprire le porte della scuola dei talenti di musica e danza” ha scritto Pirrotta, aggiungendo che tra le novità in cantiere ci sarebbe proprio il coinvolgimento di D’Alessio come giudice della fase finale. Una scelta che, se confermata, andrebbe a rafforzare la giuria con un artista dalla lunga carriera e dall’esperienza riconosciuta anche nel ruolo di coach.

L’attesa dei fan e i progetti futuri

La notizia non ha ancora ricevuto conferme ufficiali, ma l’ipotesi ha già acceso il dibattito tra gli appassionati del programma. Molti fan si dicono entusiasti all’idea di vedere Gigi D’Alessio nel Serale di Amici 25, convinti che la sua sensibilità e la capacità di comprendere i giovani talenti possano dare un contributo importante allo show.

Per il cantante napoletano, l’approdo nel talent di Canale 5 rappresenterebbe non solo un ritorno in prima serata ma anche l’occasione di consolidare un rapporto sempre più stretto con le nuove generazioni di artisti.