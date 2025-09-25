Tommaso Zorzi racconta l’intervento chirurgico e il difficile post operatorio, senza fermare lavoro e progetti.

Tommaso Zorzi, vincitore del Grande Fratello Vip 5 e volto molto seguito sui social, ha condiviso con i suoi fan immagini delicate e personali: il suo ingresso in sala operatoria. Il 30enne, che negli ulimi mesi ha avuto una trasformazione fisica che non è passata inosservata, si è mostrato in sedia a rotelle, ripreso nei corridoi dell’ospedale poco prima di essere sottoposto a un intervento chirurgico. Ma come sta adesso l’ex vippone? Scopriamo tutti i dettagli dell’operazione.

Tommaso Zorzi operato: come sta

Con il suo consueto tono ironico, Zorzi ha scritto ai follower: “Channeling my inner Arabella, grazie @sossyguarino e a tutti i medici e infermieri“. Un messaggio che, seppur leggero, non ha nascosto il contesto delicato della situazione.

Pur non avendo rivelato i motivi precisi che lo hanno portato sotto i ferri, Zorzi ha taggato nelle sue storie il dottor Salvatore Guarino, chirurgo generale con una specializzazione in proctologia. Un dettaglio che lascia intuire la natura dell’operazione, anche se nessuna conferma ufficiale è arrivata dal diretto interessato.

Dopo l’operazione, Zorzi ha aggiornato i fan sul decorso, confermando che l’intervento è andato bene ma che la fase successiva non è priva di difficoltà.

“Il post operatorio tutto bene, l’operazione in realtà è andata molto bene. Il post operatorio è un po’ doloroso però niente che non affrontiamo” ha spiegato. Nonostante i consigli dei medici, ha anche confessato di non voler rimanere fermo troppo a lungo: “Già da ieri sono tornato a lavoro, oggi pomeriggio sono sul set. Anche se il medico mi ha detto di aspettare una settimana, penso che tornerò ad allenarmi oggi” ha aggiunto scherzando.

Un periodo sereno per il volto televisivo

Nonostante il passaggio in ospedale, Tommaso Zorzi si mostra sereno e positivo nelle sue apparizioni social. Le ultime settimane lo hanno visto spesso sorridente e impegnato in diversi progetti. Inoltre, il suo nome è stato accostato a quello dell’ex nuotatore Alex Di Giorgio, con cui sembrerebbe esserci un’intesa speciale.

Ora non ci resta che attendere i prossimi aggiornamenti per seguire il suo percorso di guarigione in seguito all’intervento.