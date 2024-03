Nuovo tatuaggio per Antonino Spinalbese. L’hairstylist ha condiviso una serie di foto che hanno lasciato qualche dubbio ai fan.

Tornato a far parlare di sé per quella che sembra essere a tutti gli effetti la sua nuova relazione con Ainhoa Foti Rodriguez, Antonino Spinalbese ha deciso di fare l’en plein con un nuovo tatuaggio già molto discusso. Il motivo? La somiglianza, secondo i fan, del disegno sulla pelle con Belen…

Antonino Spinalbese, il nuovo tatuaggio

Antonino Spinalbese

In queste ore, come detto, Spinalbese è tornato a far parlare di sé per la presunta relazione con la famosa tatuatrice Rodriguez. Pare che tra i due ci sia effettivamente una storia. Eppure, adesso, il parrucchiere sta facendo discutere per un nuovo tatuaggio che, probabilmente, si è fatto fare proprio dalla nuova dolce metà.

Si tratta di un disegno che rappresenta un angelo con le sembianze che sembrano essere della figlia Luna Marì. Al netto di questa ipotesi, in molti hanno notato che i tratti del nasino, occhi e bocca ricordano molto quelli della sua ex… Belen.

Le reazioni dei social

Antonino ha scritto a corredo del post che riguarda il nuovo disegno inciso sulla pelle: “Ritratto di me stesso“. Peccato che, come detto, tantissimi utenti si siano sentiti chiamati in causa associando il volto di quell’angelo a quello di Belen Rodriguez.

“Ma non ci credo, quella è Belen“, “Senza dubbio ricorda Belen”, “Ma la faccia che ti sei fatto tatuare è di Belen? Le assomiglia tanto”, “La pensa anche involontariamente”. Sono stati questi alcuni dei commenti all’hairstylist che, va detto, non ha replicato, fino ad ora, a nessuno. Vedremo se nelle prossime ore, Spinalbese vorrà dire qualcosa a proposito.

Di seguito anche un post Instagram dell’uomo con gli scatti del tatuaggio e i vari commenti dei fan rimasti particolarmente colpiti dal nuovo disegno inciso sulla pelle dell’ex gieffe: