Commento piuttosto secco di Giampiero Mughini su Perla Vatiero, vincitrice dell’edizione 2023 del Grande Fratello.

In una lunga lettera a Dagospia, Giampiero Mughini ha espresso tanti commenti in merito all’edizione 2023 del Grande Fratello, da poco conclusasi con la vittoria di Perla Vatiero. Il noto giornalista non è rimasto molto soddisfatto del verdetto finale e non le ha mandate a dire.

Mughini e la vittoria di Perla al GF

Giampiero Mughini

Mughini ha esordito ammettendo di essere rimasto molto colpito dal trionfo di Perla arrivata allo “scontro decisivo” con Beatrice Luzzi.

Il giornalista, infatti, ha detto: “Abissale la distanza fra Beatrice e la vincitrice Perla, una ragazza che è figlia della Tv popolare, nel senso che è venuta al mondo televisivo con le puntate di Temptation Island, dove balzava dallo stare in una coppia allo stare in un’altra. Evidentemente quella sua particolare identità le è giovata molto, nel senso che gli ‘habitués’ di quel tipo di trasmissioni hanno versato su di lei i suoi voti, e non certo su Beatrice che è una persona reale e la puoi incontrare su un bus mentre va al lavoro o in una libreria dove sta scegliendo dei regali per i suoi due figli”.

Il perché del successo di Perla

Sulle ragioni del trionfo della giovane Vatiero, Mughini ha commentato in conclusione: “Una buona parte del pubblico popolare non capiva la persona reale e sfumata, la cinquantenne raffinata che la vita aveva fatto di Beatrice. Purtroppo. Vuoi mettere a confronto con gli stuzzicanti andirivieni sentimentali dei protagonisti e delle protagoniste di Temptation Island?”.

Un parere certamente molto forte e che è destinato a far parlare i fan della ragazza così come tutti i telespettatori che hanno seguito il GF.

Di seguito anche il post Instagram del GF per festeggiare il trionfo di Perla nel reality: