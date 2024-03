Amatissima sui social, Miriam Leone continua a raccontare le sue esperienze da mamma. L’ultima foto ha fatto il boom di like.

Dopo essere diventata mamma, Miriam Leone sta raccontando sui social la sua esperienza da genitore e non sta facendo mancare diversi contenuti di “solidarietà” a tutti i suoi seguaci per quei momenti difficili che, inevitabilmente, si vivono dopo aver allargato la famiglia. Simpatica ma anche molto ad effetto, l’ultima foto dell’attrice che ha fatto il boom di like.

Miriam Leone, il selfie senza trucco e il messaggio

La bellissima Miriam si è fatta vedere con indosso un maglioncino con il collo alto di colore azzurro scuro, elastico rosso per capelli e rigorosamente senza trucco, cosa, per altro, già fatta qualche tempo fa.

Per i suoi fan, un buongiorno particolare, accompagnato anche da un’altra foto con cui ha voluto dare un chiaro messaggio. Infatti, nel secondo scatto condiviso su Instagram, l’attrice ha fatto uno “zoom” particolare su un libro dal titolo: “Le madri non dormono mai”. Probabile che la donna abbia voluto dare un segnale di quanto sta vivendo in questi mesi dopo l’arrivo del suo piccolo Orlando.

Ad ogni modo, da come si vede dai commenti e dai cuoricini ricevuti, per la donna c’è stato un vero e proprio boom di apprezzamenti.

Di seguito anche il post Instagram dell’attrice con il selfie e il messaggio:

L’arcobaleno e il pieno di like

Boom di like e commenti anche ad un altro post. La Leone, infatti, poche ore dopo ha deciso di condividere un commento sull’arcobaleno con tanto di foto molto bella e artistica: “Credo nell’arcobaleno. Nello stupore che ci prende all’improvviso quando appare, tra la pioggia e il sole, senza avvisare. C’è sempre qualcuno che con il dito puntato risveglia tutti intorno, urlando, ‘c’è l’arcobaleno!’ E bisogna destarsi ed essere veloci, per cogliere quel momento che svanisce presto”, ha scritto la donna.

Proseguendo poi nel suo secondo messaggio: “È una di quelle cose preziose che gli esseri umani non fanno fatica a condividere, un ponte tra la purezza della meraviglia e la saggezza del ‘alla fine il sole torna sempre’. Credo nell’arcobaleno, nei suoi colori, nella sua bandiera, in quello che rappresenta. Lontano da quel bianco e nero che affetta le cose senza comprenderle”.