L’ultima intervista di Cecilia Rodriguez prima del parto: “Quanti kg ho preso”

Presto mamma Cecilia Rodriguez che ha rilasciato una curiosa intervista dove ha raccontato anche quanti chili abbia preso in gravidanza.

Sebbene negli ultimi tempi abbia fatto parlare anche per le presunte problematiche con sua sorella Belen, ora chiarite, Cecilia Rodriguez è stata protagonista in queste ore per una bella intervista, forse l’ultima, prima di un cambiamento netto della sua vita che la porterà ad essere mamma. La bella Chechu, fermata alla Fashion Week dalla nota tiktoker Alessia Grambone, ha spiegato come stia vivendo questi ultimi giorni di dolce attesa e non solo.

Cecilia Rodriguez e il peso in gravidanza

Tra i tanti passaggi simpatici dell’intervista rilasciata da Cecilia Rodriguez, non poteva mancare ovviamente uno dedicato alla dolce attesa e anche al cambiamento del suo corpo. In questo senso, l’argentina ha spiegato di aver mangiato “tanto” e di essersi anche “un po’ pentita” ma comunque di essere stata fortunata che i chili in più si sono “distribuiti bene”.

Cecilia Rodriguez – www.donnaglamour.it

La Rodriguez ha aggiunto di non aver fatto rinunce particolari a proposito di cibo: “Mi sono goduta questo appetito. Diciamo che in gravidanza questo appetito si è aperto e io l’ho accolto”, ha detto con grande ironia l’argentina.

Il peso preso: i dettagli

Sempre parlando della sua forma fisica e anche dei chili presi in gravidanza, la Rodriguez ha ammesso pure quanti chili abbia preso dall’inizio ad oggi: “Adesso che sono incinta vedo tutte magre”, ha detto. “Dico anch’io voglio essere magra. Però io devo dire che mi vedo bene, mi piaccio anche, però 17 sono tanti comunque. Me li vivo bene, benissimo”. Ad ogni modo Chechu non sentirà la mancanza della pancia e si prepara a breve a dare alla luce la sua splendida Clara Isabel.