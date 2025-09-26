Finalmente sono arrivate delle spiegazioni sui malumori tra Cecilia Rodriguez e Belen. Chechu è uscita allo scoperto parlando anche del marito.

Continuano a moltiplicarsi i retroscena legati ai malumori recenti tra Cecilia Rodriguez e Belen. In particolare su quello che sarebbe stato il ruolo di Ignazio Moser. Sull’argomento, proprio Chechu ha rilasciato alcune parole a Fanpage svelando, finalmente, dei dettagli che farebbero meglio comprendere la posizione del marito tra le due sorelle.

Cecilia Rodriguez e la gravidanza

Nel corso dell’intervista rilasciata a Fanpage, a margine di una sfilata della Milano Fashion Week, Cecilia Rodriguez ha avuto modo di fornire alcuni dettagli sulla sua gravidanza ma anche a proposito dei rapporti turbolenti con la sorella Belen. Sull’arrivo della prima figlia, l’argentina ha detto: “Ci siamo quasi, mancano tre settimane. Diciamo che il peggio è passato, ma forse no, forse inizia adesso il peggio (ride ndr)”.

Ancora su come siano andati questi mesi di dolce attesa, Chechu ha detto: “È andata bene, devo dire che è stata una bella gravidanza, molto attesa e quindi sono molto felice. Sicuramente non è stata una passeggiata, non è sempre semplice ma nonostante tutto posso dire che è stata una bella gravidanza, senza nessuna complicazione”.

La presunta lite con Belen e il ruolo di Moser

Curioso il passaggio anche sul rapporto con la sorella e soprattutto sulle voci relative ad un ruolo di Moser nella “lite”. Cecilia ha spiegato: “Con Belen non abbiamo litigato, siamo due persone molto diverse e qualche litigata ogni tanto ci scappa, però in questo caso non c’è stato niente di tutto ciò che è stato detto, non ci sono stati problemi né di lavoro, né di famiglia, né di fidanzati, né di mariti, di niente”.

E su suo marito e un eventuale ruolo: “No, possiamo smentire anche questo. Continuano a dire che è colpa di Ignazio ma non è così. L’altro giorno (al pranzo di famiglia organizzato per il compleanno di Belén n.d.r.) lui non era presente solo perché era impegnato in una gara […]”, ha detto Chechu a Fanpage.

Parlando del caos mediatico di questa situazione e del fatto che tutto sia stato vissuto in gravidanza, Chechu ha aggiunto: “Senza dubbio mi è dispiaciuto che si sono dette tantissime cose in un momento molto delicato della mia vita, del privato di una donna incinta. Dicono che le donne incinte devono essere protette ed essere tranquille. Quello purtroppo con me non l’hanno voluto fare […]”.