La lotta con il tumore continua e Carolyn Smith ha voluto spiegare ai fan di aver raggiunto un traguardo importante ma, allo stesso tempo, amaro.

Non solo la recente fake news che riguarda la sua presunta morte, Carolyn Smith è tornata protagonista in queste ore per un anniversario che, siamo sicuri, avrebbe preferito non ricordare: quello legato agli anni di lotta con la malattia. La nota coreografa, pronta ad un’altra stagione a Ballando con le Stelle come giudice, ha sorpreso tutti con una diretta social poi raccolta in una clip, dove ha parlato delle coppie dello show di Rai 1 ma anche, e soprattutto, dei 10 anni dalla scoperta del tumore contro cui sta combattendo.

Carolyn Smith pronta per Ballando con le Stelle

Nel corso della diretta social, Carolyn Smith ha colto l’occasione per dire la sua sull’edizione di Ballando con le Stelle 2025 e sulle coppie in gioco. L’esperta ha dato un suo giudizio più o meno su tutti spiegando come la gara potrebbe essere molto interessante soprattutto per via di diversi concorrenti molto agguerriti e potenzialmente molto bravi.

Carolyn Smith – www.donnaglamour.it

La Smith ha parlato degli atleti in gara come Magnini e Fognini, ma anche di Barbara D’Urso definita come una che si sta mettendo in gioco e, in generale, così come per tutto il cast, di professionisti che si “stanno mettendo in gioco”.

La lotta con il tumore

Nel corso della diretta, che è stata poi raccolta in una clip video di circa mezz’ora, la Smith ha poi parlato anche della sua lotta contro il tumore arrivata, ormai, al decimo anno: “Sorrido perché sono ancora qui a parlare con voi. Sono vent’anni che sono in onda. Il 2 ottobre di quest’anno è il ‘compleanno’ della mia situazione oncologica”, ha detto facendo presente come dieci anni fa le sia stato diagnosticato il brutto male.

“Costantemente mi curo, non sono libera di dire che sono guarita. Ma mi sveglio ogni giorno pensando che sta andando bene, lotto sempre con il sorriso. Perché la vita è bella nonostante i problemi e io ringrazio Dio di essere una ballerina…”, ha detto. “Il ballo mi ha salvata […]”, ha aggiunto.