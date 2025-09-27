Simona Ventura vittima di un incidente sugli sci a Madonna di Campiglio. Oggi un episodio simile avrebbe pesato sul Grande Fratello.

Mentre Barbara D’Urso rivela la verità sul suo cachet a Ballando con le Stelle, torna alla memoria un episodio che vide protagonista Simona Ventura. Un infortunio sulle piste da sci, datato febbraio 2007, che all’epoca fece preoccupare i fan. Se fosse accaduto oggi, con “Super Simo” al timone della nuova edizione del Grande Fratello, con la prima puntata prevista per lunedì 29 settembre 2025, avrebbe potuto mettere seriamente in discussione la sua presenza in prima serata.

Simona Ventura, l’incidente in montagna: cosa è successo

Era febbraio 2007 quando la presentatrice fu vittima di un incidente sulle piste da sci di Madonna di Campiglio, località tra le più frequentate delle Dolomiti. Secondo Tgcom24 e Montagna.tv, Simona Ventura stava sciando sulla pista Pradalago quando cadde rovinosamente, procurandosi una contusione al polso e una lussazione al gomito destro. Immediatamente soccorsa, fu trasportata al centro traumatologico di Campiglio e poi all’ospedale di Tione, dove i medici le steccarono il braccio.

Fortunatamente l’infortunio non ebbe gravi conseguenze: dopo le cure, venne dimessa e riuscì a rientrare a Milano già in serata. Resta però il ricordo di una caduta che fece discutere e che confermò, ancora una volta, come anche i volti più noti dello spettacolo non siano immuni dagli imprevisti.

Il rischio oggi al debutto del Grande Fratello

Se quel ruzzolone fosse avvenuto nel 2025, lo scenario sarebbe stato ben diverso. Con Simona Ventura protagonista della nuova stagione del Grande Fratello, un infortunio del genere avrebbe potuto rallentare la tabella di marcia del reality e compromettere la sua presenza in diretta.

Oggi al Corriere la conduttrice guarda avanti con energia, parlando di un’edizione con “un cast molto forte, con personaggi che hanno storie importanti alle spalle, belle da raccontare. Li definisco salmoni controcorrente, perché sono tutte persone che non hanno seguito la scia, la via più facile, non si sono adagiate nella comfort zone. Sarà un Grande Fratello molto leggero, divertente“.