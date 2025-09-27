Dal “giallo” sulla salute di Tommaso Zorzi al caso Sgarbi: tutti i gossip della settimana

Tante notizie dal mondo dei social, della tv e dello spettacolo in questi giorni: ecco quali sono stati i migliori gossip della settimana.

Sono state davvero tante le notizie dal mondo dello spettacolo, dei social e della tv in questi ultimi giorni. Se i presunti ritocchi estetici di Tony Effe hanno fatto molto parlare, non sono mancati alcuni casi particolari come Tommaso Zorzi in sedia a rotelle ma anche la vicenda Vittorio Sgarbi. Andiamo a scoprire meglio i gossip della settimana dal 22 al 26 settembre 2025.

Gossip della settimana: Zorzi in sedia a rotelle

Sono stati giorni intensi per Tommaso Zorzi che ha fatto spaventare i suoi fan. Il noto volto della tv e dei social, infatti, ha raccontato tramite un video un qualcosa di molto personale. Zorzi, infatti, è stato sottoposto ad un intervento chirurgico anche se, per la verità, ha preferito non fornire particolare dettagli sull’accaduto.

Il buon Tommaso si è fatto vedere in sedia a rotelle allarmando tutti, almeno inizialmente, Poi, però, con il suo classico stile ha tranquillizzato sulla sue condizioni. Molto probabilmente presto fornirà tutti i dettagli del caso.

De Martino rapinato: i dettagli in questura

Ha fatto molto parlare la rapina subita da Stefano De Martino. Al conduttore di Affari Tuoi, infatti, tramite il trucchetto “dello specchietto” è stato rubato un orologio del valore di 40mila euro. Secondo le ultime informazioni, De Martino si è recato, subito i fatti, in questura per fornire tutti i dettagli del caso e anche delle minacce ricevute al momento dell’aggressione.

Giulia Stabile replica agli haters sul fisico

Settimana complessa per Giulia Stabile che tramite i social ha denunciato uno spiacevole episodio di cui è stata vittima. La ballerina di Amici, infatti, ha ricevuto commenti negativi e critiche per il suo fisico e ha deciso di rispondere lanciando un importante messaggio che riguarda anche le altre donne che, fin troppo spesso, sono vittima di atteggiamenti simili.

Milly Carlucci e il suo erede a Ballando

L’edizione di Ballando con le Stelle 2025 è ormai partita con Milly Carlucci che ha presentato la nuova annata dando uno sguardo anche al futuro. Infatti, la padrona di casa ha risposto ad alcune domande relative a chi potrebbe essere il suo erede nella trasmissione vincente di Rai1. La risposta ha spiazzato veramente tutti.

Il caso Vittorio Sgarbi e la risposta alla figlia

La settimana è stata caratterizzata anche dal caso Vittorio Sgarbi e dalla richiesta, da parte di sua figlia Evelina, di un amministratore di sostegno. Il critico d’arte, dopo le note vicende legate alla sua depressione, ha scelto di rispondere a modo suo alla ragazza spiegando dettagli del loro rapporto ma soprattutto i suoi piani per il futuro.