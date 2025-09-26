“Tony Effe è rifatto”: l’esperto rivela tutti i presunti ritocchi del rapper

La chirurgia estetica sembra aver fatto centro anche su Tony Effe. L’esperto ha rivelato alcuni presunti ritocchi del rapper.

In attesa di diventare papà, Tony Effe sta continuando tra musica e palestra. Molto attento al suo aspetto fisico, come confermato anche dal recente super allenamento, il rapper è stato chiamato in causa da un esperto di chirurgia estetica che, intervenuto su Radio Deejay nel programma Say Waaad, ha fatto presente quelli che sarebbero stati i ritocchino dell’artista.

“Tony Effe rifatto”: parla l’esperto

Intervenuto nel programma di Radio Deejay, Say Waaad, il Dottor Jacopo Gardellin ha parlato della chirurgia estetica che, a quanto pare, è diventata ormai una moda non solo per le donne ma anche per gli uomini. Tra i vari personaggi di cui si è parlato nel corso della trasmissione, spicca il nome del rapper Tony Effe che, pare, abbia fatto ricorso a dei ritocchini.

Tony Effe – www.donnaglamour.it

A domanda precisa del conduttore: “Tony Effe è rifatto?”, l’esperto Gardellin ha risposto: “Sì“. E ancora confermando la sua visione: “Tra di noi sappiamo tutto. Noi colleghi sappiamo tutto delle persone famose”, ha detto il dottore sottolineando come molti uomini ormai facciano determinate richieste agli esperti di chirurgia estetica.

I presunti ritocchi di Effe

Il dottore ha quindi analizzato nello specifico il caso di Tony: “Che cosa ha fatto? 100% sia botox che filler. Poi ci sono delle cose di cui non potrei parlare perché non è il mio ambito”, ha aggiunto Gardellin in modo molto diretto. “Diciamo che certi personaggi noti vogliono avere un tipo di fisicità che nel breve periodo si raggiunge solo con degli aiuti. Se mi becco una querela? Ma no. Per un fisico così definito e con quel volume muscolare si ottiene con degli aiuti, sì anche il testosterone. Lo chiedono anche a me, io sono un medico e posso prescriverlo. Gira molto e il suo uso è molto più frequente di quello che si possa pensare”. Staremo a vedere se il diretto interessato vorrà dire qualcosa a proposito o meno.