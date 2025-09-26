Principe William e Re Carlo: la verità sulla “frattura” all’interno della Royal Family

Fonti reali rivelano la verità sui contrasti tra Principe William e re Carlo: “Rapporto solido, nessuna frattura”.

Negli ultimi giorni si è parlato molto di possibili contrasti tra re Carlo III e il principe William, ma chi conosce bene le dinamiche di corte racconta una realtà diversa. Fonti vicine a Buckingham Palace sottolineano che tra padre e figlio non ci sarebbe alcuna rottura, anzi il loro legame sarebbe oggi più forte che mai. Ma qual è la verità e quali sono le ragioni della diffusione di notizie relative a una presunta rottura? Scopriamo tutti i dettagli.

Nessuna frattura tra sovrano ed erede al trono

A smentire con decisione le illazioni è stata una fonte citata dal Daily Mail: “È evidente un tentativo di creare una frattura tra loro, ma in realtà non esiste alcuna divisione. Sono allineati nel loro lavoro, condividono molti interessi e sono uniti nella visione del ruolo della Famiglia Reale“.

Re Carlo III

Le voci di freddezza, alimentate anche da alcuni episodi pubblici, trovano quindi poca consistenza. Infatti, durante i recenti funerali di Katharine Worsley, Duchessa di Kent, la presunta distanza tra Carlo e William sarebbe stata solo una questione di circostanza: il re, impegnato in una conversazione con l’arcivescovo di Westminster, non doveva essere interrotto, mentre l’erede al trono manteneva il raccoglimento richiesto dall’occasione.

Un rapporto rafforzato dalle difficoltà

Gli osservatori reali sottolineano che tra padre e figlio non sono mancati momenti complessi, ma le difficoltà recenti hanno contribuito a rafforzare la loro unione.

Dalla malattia di re Carlo alla lunga battaglia di Kate contro il cancro, passando per la perdita della regina Elisabetta e le polemiche legate al principe Harry, William e suo padre hanno trovato nuove ragioni per sostenersi reciprocamente.

Una fonte interna ha confermato che continuano a parlarsi con regolarità e a confrontarsi sugli impegni futuri. Nei prossimi giorni, pur soggiornando in residenze diverse in Scozia, re Carlo e il principe di Galles hanno già previsto incontri e, con ogni probabilità, si mostreranno insieme in chiesa domenica.