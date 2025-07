Re Carlo III mostra segnali di disgelo verso il figlio Harry: al suo funerale lo vuole al fianco al fratello William.

La malattia di Re Carlo potrebbe non regredire, e il sovrano ha già definito nei minimi dettagli le volontà per il suo funerale e tra queste spicca un desiderio chiaro: vedere i suoi due figli, William e Harry, fianco a fianco in un momento tanto solenne quanto simbolico. Secondo quanto riportato dal Telegraph, il sovrano britannico sarebbe irremovibile sulla necessità che il principe Harry occupi il posto che gli spetta accanto al fratello maggiore, nel cuore della famiglia reale.

Una decisione che punta a un riavvicinamento tra i due principi, i cui rapporti sono ormai tesi da anni, da quando Harry ha abbandonato i doveri reali e si è trasferito negli Stati Uniti con la moglie Meghan Markle e i figli. Ma scopriamo tutti i dettagli sulle ultime volontà del sovrano inglese.

I Sussex invitati ufficialmente alle esequie del re

Nonostante la frattura con la Corona, re Carlo ha espresso il desiderio che il duca e la duchessa di Sussex, insieme ai loro figli, Archie e Lilibet, partecipino al funerale e siano presenti alle principali cerimonie.

È previsto che Harry cammini accanto a William, futuro re, in testa al corteo funebre che attraverserà le vie del centro di Londra.

Principe William Principe Harry

Il coinvolgimento dei Sussex nei preparativi per le esequie dimostra che il re intende mettere da parte le divergenze familiari per dare un segnale forte di unità e riconciliazione.

Un ruolo anche per Archie e Lilibet

Re Carlo ha disposto che anche i suoi nipoti più piccoli abbiano un ruolo nella cerimonia. Archie e Lilibet potranno partecipare sia al funerale presso l’Abbazia di Westminster, sia alla funzione privata nella Cappella di San Giorgio a Windsor.

Queste scelte dimostrano come il sovrano voglia garantire che il suo ultimo atto pubblico sia dedicato alla famiglia, nella speranza di ricucire le fratture e ristabilire un legame tra i suoi cari.

Pare, quindi, che con queste disposizioni re Carlo voglia che il suo funerale sia un’occasione di riconciliazione. Un gesto finale che testimonia quanto, nonostante tutto, il sovrano tenga ancora profondamente all’unità della sua famiglia. Un desiderio tanto umano quanto simbolico per un re che ha sempre vissuto sotto i riflettori.