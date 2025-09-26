Heather Parisi nonna bis: la figlia Rebecca Manenti ha dato alla luce Sole, gioia condivisa con Jacqueline e Ultimo.

La famiglia di Heather Parisi si arricchisce di un nuovo capitolo felice. La celebre showgirl, icona della televisione italiana, è diventata nonna di un’altra nipotina. La notizia è stata condivisa sui social con messaggi affettuosi e racconti personali che hanno subito catturato l’attenzione dei fan, curiosi di conoscere i dettagli della lieta nascita.

Heather Parisi diventa nonna bis

Rebecca Manenti, primogenita di Heather Parisi, ha dato alla luce la sua prima figlia, chiamata Sole.

Il parto è avvenuto il 22 settembre 2025 e la mamma ha voluto condividere la gioia con i suoi follower pubblicando alcune foto con la piccola.

“Il nostro Sole, 22.09.2025” ha scritto Rebecca su Instagram, accompagnando le immagini a dolci parole di ringraziamento dedicate all’equipe medica: “Grazie a voi che avete reso tutto magico e mi avete fatto sentire dalla prima ecografia al primo vagito sicura e protetta. Non finirò mai di ringraziarvi per la vostra professionalità e il vostro cuore“.

Per Heather Parisi si tratta del secondo nipote, dopo la nascita di Enea, figlio della secondogenita Jacqueline Luna Di Giacomo e del cantante Ultimo, venuto al mondo nel novembre 2024.

La gioia di Jacqueline Luna e il legame con Ultimo

Anche Jacqueline Luna Di Giacomo, sorella di Rebecca e figlia minore di Heather Parisi, non ha trattenuto l’entusiasmo per la nascita della nipotina.

Su Instagram ha scritto ironicamente: “Finalmente posso essere la zia figa da cui scapperà quando vorrà andare a ballare e io ovviamente la coprirò. Vi amo all’infinito“.

La giovane, compagna del cantante Ultimo, ha aggiunto di essere “sparita” dai social proprio perché impegnata a festeggiare la nascita di Sole, mostrando un selfie mentre portava un mazzo di fiori alla sorella nella Casa di Cura Santa Famiglia di Roma.

Già mesi fa era stata proprio Jacqueline ad annunciare la gravidanza di Rebecca, svelando anche il nome scelto per la piccola durante un video condiviso con il nipotino Enea.