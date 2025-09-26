“Si usavano a vicenda”: amore al capolinea per Geolier e Chiara Frattesi, l’indiscrezione

Geolier e Chiara Frattesi al centro del gossip: una nuova indiscrezione parla di amore al capolinea, cosa sta succedendo.

L’estate 2024 aveva consacrato Geolier e Chiara Frattesi come una delle coppie più chiacchierate del momento, tra viaggi esclusivi e gesti romantici che sembravano confermare un’unione solida. Eppure, da qualche settimana, il silenzio ha preso il posto delle dediche pubbliche e delle apparizioni social. I fan hanno iniziato a notare l’assenza di segnali che testimoniassero la continuità del loro rapporto e il gossip non ha tardato a insinuarsi. Scopriamo le ultime indiscrezioni.

L’indiscrezione che fa discutere

A lanciare l’ombra di una presunta rottura è stato Alessandro Rosica, volto noto del gossip online, che nelle sue storie ha scritto parole destinate a far rumore.

“Lei non l’ha mai amato davvero. Amava solo i regali e le comodità” ha dichiarato, insinuando che la relazione fosse basata su interessi materiali più che sui sentimenti. Non solo: “Si usavano a vicenda. Lui aveva la ragazza social carina, lei il conto in banca“.

Geolier

Le affermazioni, pur prive al momento di riscontri ufficiali, hanno subito acceso il dibattito. Molti fan difendono il rapper, altri invitano alla prudenza, sottolineando come nessuno dei due protagonisti abbia rilasciato dichiarazioni. Né Geolier né Chiara Frattesi hanno infatti confermato o smentito le voci, lasciando spazio a speculazioni e interpretazioni.

La storia di una coppia sotto i riflettori

La relazione tra Geolier e Chiara Frattesi aveva preso forma nell’estate 2024, quando i due furono paparazzati per la prima volta in Sardegna. Poche settimane più tardi arrivarono le foto da Ibiza: cene intime, sguardi complici e baci. Il loro legame aveva incuriosito il pubblico non solo per la notorietà dei protagonisti, ma anche per il momento delicato che entrambi stavano vivendo.

Geolier, infatti, si stava lasciando alle spalle una relazione complessa, mentre Chiara Frattesi chiudeva una breve frequentazione con il calciatore Weston McKennie. L’incontro aveva dunque il sapore di un nuovo inizio, ma che nel giro di un anno potrebbe essere giunto al capolinea.