Coma Cose, voci di addio: dal bacio in spiaggia ai concerti annullati, secondo l’esperto di gossip presto l’annuncio ufficiale.

L’estate 2025 sembrava aver portato soltanto voci passeggere sulla presunta crisi tra Francesca Mesiano e Fausto Zanardelli, meglio conosciuti come Coma Cose. Dopo settimane di silenzio, però, i rumors tornano a circolare con insistenza, alimentati da indiscrezioni sempre più dettagliate e da segnali che, secondo alcuni osservatori, non lascerebbero presagire nulla di buono per il futuro artistico e sentimentale del duo.

Cosa è successo tra i Coma Cose

Le prime indiscrezioni erano emerse a luglio 2025, quando un utente anonimo aveva segnalato a Deianira Marzano un presunto tradimento.

“Ho visto la cantante dei Coma Cose baciare un altro uomo che non era suo marito, in spiaggia, in Liguria. Lo chiamava Roby” riportava il messaggio, accompagnato da una foto che sembrava immortalare un momento intimo. Nonostante l’immagine non fosse del tutto chiara, il gossip aveva infiammato i social, scatenando discussioni e supposizioni.

I Coma Cose a Sanremo 2025 mentre fanno un cuore – www.donnaglamour.it

Pochi giorni più tardi era arrivato un altro elemento sospetto: l’annullamento delle date di Firenze, Napoli e Fasano, previste rispettivamente per il 3, 24 e 25 luglio. Nella nota ufficiale pubblicata su TicketOne si parlava di “ragioni indipendenti dall’organizzazione e dagli artisti”, una spiegazione che molti fan avevano ritenuto troppo vaga, interpretandola come il segnale di una crisi più profonda.

L’attesa per l’annuncio ufficiale

A riaccendere l’attenzione sulla vicenda è stato Alessandro Rosica, che nelle sue storie social ha dichiarato: “A breve annunceranno pubblicamente la loro separazione. I due si sono lasciati quest’estate a causa dei tradimenti di lei. A nulla è servito smentire. È finita“. Parole nette, che hanno riportato la questione al centro del dibattito mediatico.

Se confermate, queste rivelazioni sancirebbero la fine di una delle coppie più amate e chiacchierate della musica italiana recente. Per il momento, Francesca Mesiano e Fausto Zanardelli non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali, lasciando i fan in sospeso tra speranza e delusione.