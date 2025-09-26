“Addio Italia”: Mirko Brunetti lascia tutto e si trasferisce con la fidanzata all’estero

Colpo di scena per l’ex gieffino: Mirko Brunetti si trasferisce a Londra con Silvia Ghio per amore e studio nel cinema.

Mirko Brunetti, volto noto della televisione italiana grazie alla sua partecipazione a Temptation Island e al Grande Fratello, ha annunciato un cambiamento radicale nella sua vita privata e professionale. Dopo mesi di silenzio e riflessione, l’ex concorrente del reality ha scelto di lasciare l’Italia per trasferirsi stabilmente a Londra insieme alla sua compagna Silvia Ghio. Una decisione segna l’inizio di un nuovo capitolo nella sua vita.

Un amore nato lontano dai riflettori

La relazione tra Mirko Brunetti e Silvia Ghio è sbocciata a Roma, durante un corso di recitazione frequentato dall’ex gieffino.

Fin dall’inizio la loro intesa si è rivelata forte e autentica, trasformandosi rapidamente in una storia seria. Nonostante le inevitabili critiche da parte di chi ancora sperava in un ritorno con Perla, Mirko ha difeso la sua nuova compagna, dichiarando di voler proteggere la loro relazione dalle polemiche e dal chiacchiericcio sui social.

“Non c’è nessuna sostituta, solo un nuovo capitolo che merita rispetto” aveva confidato l’ex concorrente a chi gli chiedeva spiegazioni.

Londra, tra amore e crescita professionale

Il trasferimento a Londra non rappresenta soltanto una decisione di coppia, ma anche un’opportunità di crescita personale e artistica per Mirko Brunetti. Con un annuncio sui social, l’ex gieffino ha spiegato le motivazioni che lo hanno spinto a lasciare l’Italia.

“Ci sono cose che maturano in silenzio finché non è il momento di condividerle. Londra sarà la mia casa, la nostra. È qui che continuerò i miei studi in cinema, con entusiasmo e positività” ha scritto ai suoi follower.

Parole che lasciano intravedere la volontà di costruire un futuro solido, intrecciando l’amore con Silvia e la passione per la recitazione.