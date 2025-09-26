È morto a 82 anni Christian, il cantante di Daniela e Cara. Un simbolo della musica italiana degli anni Ottanta.

È morto a 82 anni Christian, il cantante che con le sue melodie romantiche conquistò il pubblico negli anni Ottanta e che molti definirono la risposta italiana a Julio Iglesias. L’artista, nato a Palermo l’8 settembre 1943, era ricoverato al Policlinico di Milano a causa di un’emorragia cerebrale. La notizia della scomparsa è stata comunicata dalla famiglia, che ha ricordato con emozione la lunga carriera e i successi che lo hanno reso una voce simbolo della musica italiana.

Dalle giovanili del Palermo al nome scelto da Mina

Il percorso di Christian, all’anagrafe Gaetano Cristiano Vincenzo Rossi, iniziò lontano dal palcoscenico, nei campi di calcio delle giovanili del Palermo e poi del Mantova. Un infortunio pose fine alla sua carriera sportiva, spingendolo a dedicarsi completamente alla musica.

Addio a Christian, morto il cantante palermitano amato da Battisti e Mina e che si esibì per papa Giovanni Paolo II https://t.co/MqoqlcPXBC pic.twitter.com/4jOSCz4nfb — PalermoToday (@PalermoToday) September 26, 2025

Fu Mina a suggerirgli il nome d’arte “Christian“, per conferirgli un respiro più internazionale ed evitare la cacofonia del suo nome di battesimo. Nel 1970 si aggiudicò il Festivalbar giovani con il brano Firmamento, mentre il decennio successivo lo vide impegnato in teatro, cinema e fotoromanzi.

La consacrazione arrivò negli anni Ottanta con brani come Daniela e Cara, che scalavano le classifiche rimanendo per mesi tra i dischi più venduti. Partecipò a sei edizioni del Festival di Sanremo.

Il matrimonio con Dora Moroni e gli ultimi anni

La vita privata di Christian fece spesso discutere. Nel 1986 sposò la showgirl Dora Moroni, reduce da un grave incidente, con la quale ebbe un figlio l’anno successivo. La loro unione, durata undici anni, fu segnata da accuse e tensioni, ma negli ultimi tempi i due avevano ritrovato un equilibrio.

Nel 2017 pubblicarono insieme Paradiso e Inferno, un brano che raccontava la loro intensa storia d’amore.