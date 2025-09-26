Grande Fratello, “giallo” sul concorrente scomparso: spuntano nuove indiscrezioni

Mistero sul concorrente Jonas del Grande Fratello: video rimosso dai social, dubbi sulla sua partecipazione.

Un mistero ha tenuto con il fiato sospeso i fan del Grande Fratello. Pochi giorni dopo la presentazione dei concorrenti sui canali ufficiali del reality condotto da Simona Ventura, un dettaglio inatteso ha acceso la curiosità degli spettatori: il video di Jonas, uno dei protagonisti annunciati, è sparito improvvisamente dai social del programma. Tra ipotesi e voci di esclusione, la verità è finalmente emersa.

Il giallo del video scomparso

Sul profilo Instagram del Grande Fratello erano stati pubblicati video con indizi sui concorrenti senza mostrarne il volto. Uno di questi riguardava Jonas, che molti hanno identificato con il modello Matteo Jonas Pepe.

La sua presentazione aveva già colpito il pubblico: studente universitario, appassionato di filosofia, esperto di arti marziali e con un passato in Cina, dove aveva tentato di costruire una nuova vita, pronto ora a mettersi alla prova nella casa più spiata d’Italia.

Tuttavia, quando il suo video è stato rimosso dal profilo ufficiale, tra i fan si è diffuso il sospetto di una sua esclusione. Alcuni hanno parlato di decisioni dell’ultimo minuto, altri di possibili problemi legati al regolamento.

La spiegazione ufficiale

Secondo quanto riportato da Fanpage.it, la verità è molto più semplice e non riguarda affatto l’eliminazione di Jonas dal cast.

La rimozione del contenuto sarebbe stata una scelta tecnica: la produzione ha deciso di ridurre i video di presentazione da sei a cinque, per poi rivelare gradualmente i concorrenti completi in diretta televisiva.

Una fonte vicina al programma ha chiarito che la partecipazione di Jonas non è mai stata a rischio e che i telespettatori lo ritroveranno lunedì sera, quando il reality prenderà ufficialmente il via su Canale5.