Stefano De Martino, settembre da incubo: spunta una “vecchia conoscenza” molto intima

Stefano De Martino paparazzato con Gilda Ambrosio dopo un settembre complicato tra lite, furto e calo di ascolti.

Negli ultimi mesi il nome di Stefano De Martino è stato al centro delle cronache, ma non sempre per motivi leggeri. Il conduttore, ex ballerino di Amici e oggi volto di punta della Rai, si trova infatti a vivere un periodo complicato: la lite con la compagna Caroline, il furto di un prezioso orologio e gli ascolti in calo del programma Affari Tuoi hanno reso il suo settembre tutt’altro che sereno. A fargli compagnia, però, sarebbe tornata una persona molto speciale, Gilda Ambrosio, che secondo quanto riportato dal settimanale Gente, avrebbe trascorso del tempo con lui a Milano.

Un settembre nero per Stefano De Martino

Il momento delicato per De Martino è iniziato con la rottura dell’armonia con Caroline, sua compagna, a cui sarebbe seguita una lite dai toni accesi.

Poco dopo, un episodio ancora più grave: il conduttore è stato vittima di una rapina con il cosiddetto “trucco dello specchietto”, durante la quale gli è stato sottratto un orologio di lusso del valore di circa 40 mila euro. “Mi hanno detto: ti sparo“, avrebbe raccontato De Martino in questura dopo l’aggressione.

Come se non bastasse, i dati sugli ascolti di Affari Tuoi non hanno portato buone notizie, alimentando ulteriormente il clima di tensione attorno alla sua figura professionale. A questo si aggiunge la tensione dovuta al furto di video privati, avvenuto nel mese di agosto.

La vicinanza di Gilda Ambrosio

In questo contesto difficile, Gilda Ambrosio si sarebbe fatta vedere di nuovo al fianco del conduttore. Secondo Gente, la stilista e imprenditrice, che in passato era stata legata sentimentalmente a De Martino, è stata paparazzata mentre entrava nella casa milanese di lui.

La rivista racconta un dettaglio curioso: “Forse lui non si aspettava l’arrivo dell’amica, ma lei giunge quasi in contemporanea con il ryder e si offre di consegnargli la cena. Poi sale e i due trascorrono la serata insieme“.

Non è chiaro se il rapporto tra i due sia tornato a essere qualcosa di più dell’amicizia, ma di certo Ambrosio rappresenta una presenza significativa nella vita di De Martino, soprattutto nei momenti bui.