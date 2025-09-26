Vittorio Sgarbi annuncia il matrimonio con Sabrina Colle, tra amore, sostegno e tensioni familiari, poi torna sulla lite con la figlia.

Un annuncio inaspettato coglie di sorpresa i sostenitori del celebre critico d’arte: Vittorio Sgarbi ha dichiarato che presto sposerà la sua compagna di lunga data, Sabrina Colle. Una notizia che arriva in un momento complesso per il politico, diviso tra la gioia delle nozze e le difficoltà nei rapporti con la figlia Evelina. Ma scopriamo tutti i dettagli dell’annuncio.

Il matrimonio con Sabrina Colle

Durante un’intervista, Sgarbi ha raccontato di essersi ripreso gradualmente dalla depressione che lo aveva colpito, arrivando anche a un ricovero al Policlinico Gemelli circa sei mesi fa.

“La mia medicina è stata soprattutto Sabrina, che con la sua dolcezza mi ha fatto quasi uscire dal tunnel” ha spiegato. Poi l’annuncio inatteso: “Volete sapere una cosa? Sabrina ed io ci sposiamo“.

Alla domanda su quando avverrà il matrimonio, il critico ha risposto senza esitazioni: “Subito, appena possibile“.

Sabrina Colle e Vittorio Sgarbi

La loro storia d’amore dura da oltre venticinque anni ed è caratterizzata da una forte complicità intellettuale. Colle stessa, in passato, aveva descritto la relazione come atipica, raccontando di un legame fondato più sulla vicinanza emotiva e culturale che sulla fisicità. “Stiamo insieme da 25 anni e lo abbiamo fatto solo sei o sette volte” aveva detto in un’intervista, sottolineando come la loro unione fosse basata su un equilibrio unico.

Lo scontro con la figlia Evelina

Nonostante la gioia per il futuro matrimonio, Sgarbi si trova ad affrontare tensioni familiari. La figlia Evelina ha infatti presentato un’istanza per affiancargli un amministratore di sostegno, ritenendo necessario un supporto per la gestione della sua vita privata e pubblica.

“Sono proprio offeso, addolorato” ha commentato il critico, aggiungendo di essere “molto amareggiato” per l’iniziativa.

Il confronto tra padre e figlia arriverà in tribunale il 28 ottobre, data in cui Sgarbi ha assicurato la sua presenza. Alla domanda su come si rivolgerà a Evelina, ha replicato con sarcasmo: “Beh, le chiederò se vuole per caso un’altra borsa di Dior oppure qualche altra suppellettile in regalo“.

Non ha nascosto inoltre vecchie incomprensioni, come il rifiuto della figlia di partecipare al Grande Fratello Vip, rinunciando a un compenso che secondo lui avrebbe potuto evitarle pretese economiche.