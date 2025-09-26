Elodie, Annalisa e Clara si mostrano insieme: i look mozzafiato fanno impazzire i fan

Elodie, Annalisa e Clara protagoniste di stile alla sfilata Roberto Cavalli Primavera/Estate 2026: il video diventa virale.

Alla Milano Fashion Week non sono mancate le sorprese, ma l’appuntamento che ha attirato l’attenzione del pubblico e dei media è stata la sfilata firmata Roberto Cavalli. Nella cornice esclusiva dedicata alla collezione Primavera/Estate 2026, tra gli ospiti di spicco in prima fila hanno brillato tre nomi noti della musica italiana: Elodie, Annalisa e Clara. Le artiste hanno unito talento e glamour, interpretando con personalità le creazioni della Maison e confermando ancora una volta il legame sempre più forte tra il mondo della moda e quello dello spettacolo.

La collezione Gold Obsession di Roberto Cavalli

Il direttore creativo Fausto Puglisi ha portato in passerella una linea intitolata “Gold Obsession”, un’esplosione di luce che ha reso omaggio alle dive del passato con richiami a Elizabeth Taylor e Jane Birkin.

Il serpente, simbolo ricorrente nellìestetica Cavalli, è tornato sotto forma di gioiello e persino come dettaglio del nuovo flacone di profumo, trasformato in accessorio da indossare.

Ma ad attirare l’attenzione, oltre alle splendide creazioni che hanno sfilato in passerella, c’erano i look delle tre cantanti.

Elodie Annalisa Clara: tre look, tre personalità

A catturare l’attenzione del pubblico non sono state soltanto le modelle, ma anche gli outfit scelti da Elodie, Annalisa e Clara, icone di stile capaci di interpretare con naturalezza l’universo Cavalli.

Clara ha puntato su un abito in pelle total black con schiena scoperta e scollatura a cuore, completato da décolleté nere dal fascino intramontabile. Annalisa ha invece optato per un vestito rosso a maniche lunghe con spalle rinforzate, abbinato a una pochette dorata e a scarpe animalier, un mix di eleganza e grinta. Infine, Elodie ha incarnato lo spirito della collezione con un minidress oro scintillante, caratterizzato da scollatura rotonda e bretelline sottili, un look prezioso che ha sottolineato la sua energia scenica.