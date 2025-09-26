“Ci dovevamo sposare ma…”: la rivelazione su Pippo Baudo

Il ricordo di Pippo Baudo ma anche alcuni retroscena inediti mai rivelati prima. L’intervista a tuttotondo della celebre Fioretta Mari.

Qualche tempo fa aveva raccontato di come Pippo Baudo le avesse salvato la vita. Ora, Fioretta Mari, intervistata da Gente, ha svelato addirittura che avrebbe potuto sposare il famoso conduttore visto che il padre aveva pensato a questa unione ma che, alla fine, tra i due nacque “solo” una splendida amicizia andata avanti negli anni.

Fioretta Mari e il rapporto con Pippo Baudo

Intervistata da Gente, Fioretta Mari ha rivelato: “Sono stata vicina a Pippo Baudo per una vita, condividendo i suoi interessi, professionali e umani, e partecipando alle sue vicende private come una persona di famiglia”, le sue parole. Curioso poi il passaggio successivo: “E lo sarei diventata se Pippo avesse accolto la richiesta del padre che mi voleva come nuora”.

Fioretta Mari – www.donnaglamour.it

A quanto pare, infatti, il padre di Baudo aveva pensato di vedere suo figlio sposare proprio la donna: “Il padre, Giovanni, era il classico capofamiglia tradizionalista, convinto che Pippo dovesse seguire le sue orme facendo l’avvocato. E cercò di influenzare anche la sua vita sentimentale”, ha raccontato la donna. “E, infatti, un giorno mi disse: ‘Sei una brava ragazza e sarei contento se sposassi mio figlio’. Ma le sue aspettative erano irrealizzabili perché Pippo, già proiettato nel mondo dello spettacolo non prevedeva un matrimonio ‘alla siciliana’”.

Il retroscena su Lorella Cuccarini

La Mari ha raccontato quindi di aver costruito un rapporto unico di amicizia con Baudo e di come, curiosamente, il conduttore si invaghì, sicuramente artisticamente, di Lorella Cuccarini: “(Pippo ndr) era anche un uomo capace di vivere un sogno romantico, come quando perse la testa per Lorella Cuccarini, allora ventenne. Non credo che Pippo sia riuscito a conquistarla ma, a un certo punto, consapevole delle diversità di età e di mondi che li divideva, si tirò indietro. Senza, però, smettere, da vero gentiluomo, di valorizzare il talento di Lorella”, ha rivelato la ex insegnante di Amici a Gente, le cui parole sono state riprese in queste ore da diversi media.