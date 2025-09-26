Eleonora Daniele, imbarazzo in tv: viene “scambiata” per un’altra famosa conduttrice

Momento di imbarazzo in diretta per Eleonora Daniele che in collegamento con un ospite è stata scambiata per una sua collega “rivale”.

Dopo le critiche ricevute per un annuncio che non era piaciuto a diversi telespettatori, Eleonora Daniele è stata protagonista, suo malgrado, di un piccolo imprevisto nel corso dell’ultima diretta di ‘Storie italiane’. La padrona di casa della trasmissione di Rai 1, infatti, è stata “scambiata” per una sua collega. O meglio, l’ospite in questione si è rivolto ad un’altra conduttrice… Federica Panicucci.

Eleonora Daniele: imbarazzo in tv

Anche una delle conduttrici più apprezzate del panorama televisivo italiano come Eleonora Daniele non è immune, ogni tanto, a momenti di imbarazzo o gaffe, dirette e indirette, durante le sue trasmissioni. Questo è quanto accaduto nelle ultime ore a ‘Storie italiane’ quando nel corso di un collegamento con Antonio De Rensis, avvocato di Alberto Stasi nel caso del delitto di Garlasco, il suo ospite si è rivolto… ad un’altra persona.

La Daniele, infatti, mentre cercava di ascoltare De Rensis, è stata sorpresa dal fatto che l’avvocato, parlando, abbia cercato di rispondere a Federica. Molto probabilmente, infatti, il legale di Stasi si stava rivolgendo alla collega della Daniele, Federica Panicucci, sua rivale in mattinata sulle reti Mediaset.

Il collegamento chiuso improvvisamente

Sul momento non è stato possibile capire se l’avvocato abbia “scambiato” le due conduttrici o se semplicemente fosse in collegamento con entrambe le trasmissioni. Infatti, non appena De Rensis ha nominato “Federica”, la conduttrice di Rai 1 è rimasta spiazzata, ha bloccato il collegamento e ha detto: “Ah, l’avvocato è in mondovisione praticamente”. Stizzita, la Daniele ha quindi spostato l’attenzione sull’avvocato di Sempio, Lovati, anche lui davanti alle telecamere, per cercare di porgli alcune domande. L’episodio non è passato inosservato e sul web in tanti hanno fatto dell’ironia sullo “scambio” di persona o comunque sul particolare fatto avvenuto in diretta.