“Ci siamo amati”: spunta la storia mai confessata al Grande Fratello

Colpo di scena al Grande Fratello ma non in quello attuale bensì nella primissima edizione. Spunta la coppia mai uscita fuori.

In attesa della partenza del nuovo Grande Fratello che vedrà Simona Ventura, già super carica, al timone, ecco venire a galla un assoluto colpo di scena relativo alla primissima edizione. Infatti, nel documentario ‘Grande Fratello – L’inizio’, disponibile su Mediaset Infinity, una ex concorrente, Maria Antonietta ha rivelato di aver avuto una storia d’amore di cui nessuno era a conoscenza.

Grande Fratello: la rivelazione di Maria Antonietta

Dal documentario ‘Grande Fratello – L’inizio’, disponibile su Mediaset Infinity, stanno venendo a galla delle informazioni che nessuno si sarebbe mai potuto aspettare. Nello specifico, come anticipato, una ex concorrente del reality, Maria Antonietta, ha rivelato di aver avuto una relazione di cui, praticamente tutti, erano all’oscuro.

“Dentro il Grande Fratello, se vuoi, ti puoi nascondere”, ha detto la donna nel documentario di cui è stata pubblicata una breve clip sui social. “Anche sotto gli occhi del Grande Fratello. Lo dico per esperienza personale: ho nascosto una cosa preziosa, un sentimento, un innamoramento nei confronti di uno dei concorrenti. Qualcosa che fino ad ora non ho mai detto apertamente”.

La testimonianza

Maria Antonietta ha raccontato di aver amato Sergio Volpini: “Era Sergio. Questa è un’occasione bella per depositare questo nostro tesoro. Questi siamo noi fuori”, ha detto mostrando un disegno. “Sono le nostre anime che si incontrano, ed è un regalo che io conservo gelosamente”, le parole della ragazza che ha spiegato come fosse fidanzata all’epoca ma non riuscisse a chiudere la storia. A tali parole, poi, hanno fatto seguito altre testimonianze.

“E hanno fatto l’amore e non se ne è accorto nessuno! Perché erano talmente vicini, ma c’erano altre persone nel letto con loro”, ha detto Salvo nel documentario andando a fare da testimone della storia vissuta e venuta a galla solo ora.