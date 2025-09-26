“Mi avevano dato due mesi di vita”: Magalli parla della sua rinascita

Giancarlo Magalli ha parlato della sua salute e di come, dopo la malattia, sia riuscito a rimettersi in forma e in gioco anche professionalmente.

Dopo le rivelazioni molto importanti successive alla morte di Pippo Baudo, Giancarlo Magalli è stato protagonista nel salotto de ‘La Volta Buona’ con Caterina Balivo. Il noto volto tv ha raccontato le problematiche di salute avute sottolineando come i medici gli avessero dato solo due mesi di vita ma che, invece, grazie alle terapie, sia avvenuto qualcosa di inatteso.

Giancarlo Magalli e la malattia

Nel pomeriggio di Rai 1, nel salotto de ‘La Volta Buona’ con Caterina Balivo, Giancarlo Magalli ha raccontato alcuni aspetti che lo riguardano molto da vicino. Mesi fa, infatti, il famoso conduttore si era trovato a dover fare i conti con una brutta malattia per la quale i dottori gli avevano dato solo “due mesi di vita”.

“Mi avevano dato due mesi di vita. Il linfoma è guarito con la terapia”, ha dichiarato Magalli. E sulle coronarie per le quali l’uomo è stato operato: “A quanto pare servono e io mi sono dovuto sottoporre a 4 bypass. Non sono mia stato spaventato, non ho mai sofferto o avuto dolori lancinanti”. Il presentatore ha quindi aggiunto di aver dovuto prendere “una marea di medicine e qualcuna ancora la prendo”.

La rinascita e come si tiene in forma

Magalli ha poi spiegato come sia ora la sua vita: “Qualche ricoveruccio l’ho dovuto fare”, ha aggiunto prima di sottolineare di tenersi in forma con “piccole cose. Ho il contapassi e quando arrivo a tremila faccio una festa. Non riesco a farne di più, anche se so che sarebbe meglio se mi muovessi un po’ di più”.

L’uomo, con grande spirito, ha voluto ironizzare anche sulla vita che gli resta: “Però sono anche del parere che nella vita ci sono due modi di invecchiare: vivendo e aspettando di morire. Io per il momento ancora vivo, viaggio, mangio, guido”, ha detto strappando sorrisi e applausi.