Curioso retroscena legato a X Factor ed in particolare ai giudici della trasmissione: alcuni messaggi di Achille Lauro sono stati svelati pubblicamente.

Dopo essere finito nel mirino con accuse pesanti, ecco Achille Lauro tornare a far parlare ma questa volta per qualcosa di molto differente. Il cantante e giudice di X Factor, infatti, è stato protagonista di un siparietto nel quale sono stati letti alcuni suoi messaggi davanti a tutti. La colpa? Di quel “simpaticone” di Jake La Furia, anche lui giudice del talent canoro.

Achille Lauro: i messaggi svelati a X Factor

Il clima che si respira tra i giudici di X Factor è assolutamente speciale. In modo particolare tra Jake La Furia e Achille Lauro. La conferma? Il siparietto decisamente divertente e unico venuto fuori nel corso dell’ultima puntata delle Auditions. In particolare, sono stati letti dei messaggi “privati” che i due giudici si sono scambiati.

Achille Lauro – www.donnaglamour.it

Jake ha fatto ironia davanti a tutto il pubblico, in studio e a casa, a proposito di alcuni messaggi che Lauro pare inviargli ogni mattina. “Lo sapete che io tutte le mattina mando un messaggio a Jake, dicendo: ‘Cucciolo mio, è il tuo giorno’?”, ha prima rivelato Achille anticipando, appunto, il collega che ha letto lo stesso messaggio.

La promessa

Successivamente, La Furia ha detto leggendo a voce alta un altro messaggio: “Ieri alle 8.33 mi ha scritto un buongiorno con l’emoji del sole, oggi mi ha scritto: ‘Sei la ragione della mia esistenza, senza te questo programma non avrebbe alcun senso'”. A quel punto Lauro, tra le risate generali, ha aggiunto una promessa riferita a Paola Iezzi e Francesco Gabbani: “Inizio a mandarli a tutto il tavolo”. Staremo a vedere, a questo punto, cosa accadrà nelle prossime giornate e se davvero ci saranno altri simpaticissimi messaggi da far uscire allo scoperto.