“È molto dotato”: a Ballando con le Stelle un concorrente promette sorprese

La nuova edizione di Ballando con le Stelle potrebbe avere delle importanti sorprese: nel cast ci sarebbe un concorrente decisamente “dotato”.

Grandi emozioni sono attese dalla stagione 2025 di Ballando con le Stelle. Nel cast tanti concorrenti sembrano decisamente agguerriti. Tra loro, a quanto pare, potrebbe esserci una sorpresa. Dopo aver fatto parlare a Sanremo per il famoso bacio con Fedez, ecco Rosa Chemical mettersi in gioco con la danza. Proprio lui, infatti, sembra avere delle doti neppure tanto nascoste…

Ballando con le Stelle: Rosa Chemical sarà la sorpresa?

Come ogni edizione, anche questa del 2025 potrebbe vedere a Ballando con le Stelle delle sorprese. Il nome di Rosa Chemical, in tale ottica, sembra destinato a far parlare. No, questa volta nessuno scandalo (si spera) ma l’artista pare abbia delle importanti capacità che grazie alla sua insegnante verranno messe sul palco e nelle coreografie.

Rosa Chemical – www.donnaglamour.it

“Rosa Chemical e Erica Martinelli sono pronti a far scintille! Le prove in sala sono intense, ma lo stupore è assicurato già dalla prima sera”, si legge in un post di Ballando che, quindi, ha già messo le mani avanti comunicando come la coppia potrebbe davvero essere la sorpresa.

“Molto dotato”: parla la maestra

Nello stesso post Instagram della trasmissione, poi, ecco proprio la Martinelli fare importanti complimenti al suo allievo. “Devo dire che l’ho messo in difficoltà sin dal primo giorno”. E ancora: “In vista della prima puntata aspettatevi qualcosa di molto inaspettato perché il ragazzo è molto dotato“. Insomma, pare proprio che Rosa Chemical possa stupire non solo i giudici che lo andranno a votare ma anche il pubblico da casa. Staremo a vedere cosa combinerà nel corso della trasmissione di Rai 1. Alla primissima puntata di Ballando è previsto per la coppia un Cha-cha-cha dalle mille sorprese. Se ne vedranno indubbiamente delle belle.